Nudo de acceso a Parque Principado desde la A-64. A. F. G.

El grueso de la obra para mejorar el acceso a Parque Principado desde la A-64, después de Reyes

El alcalde de Siero señala que los trabajos darán comienzo en dos semanas, pero sin interferir en el tráfico de la campaña navideña

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:49

Fue hace un par de semanas cuando desde el equipo de gobierno de Siero se anunció la adjudicación de las obras para la mejora de ... los accesos al área comercial de Paredes, donde se encuentra Parque Principado, desde la autovía A-64. Se trata de una serie de soluciones con una inversión de unos 870.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', avanzó este lunes el que será el calendario de obras: la empresa adjudicataria ya está preparando el inicio de los primeros trabajos, que darán comienzo en dos semanas, con el objetivo de no interferir en el tráfico que se va a generar con la campaña navideña. Y el grueso de la actuación, señaló el regidor, se abordará en enero, después de la fiesta de Reyes.

