El grueso de la obra para mejorar el acceso a Parque Principado desde la A-64, después de Reyes

Fue hace un par de semanas cuando desde el equipo de gobierno de Siero se anunció la adjudicación de las obras para la mejora de ... los accesos al área comercial de Paredes, donde se encuentra Parque Principado, desde la autovía A-64. Se trata de una serie de soluciones con una inversión de unos 870.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', avanzó este lunes el que será el calendario de obras: la empresa adjudicataria ya está preparando el inicio de los primeros trabajos, que darán comienzo en dos semanas, con el objetivo de no interferir en el tráfico que se va a generar con la campaña navideña. Y el grueso de la actuación, señaló el regidor, se abordará en enero, después de la fiesta de Reyes.

La principal actuación se centrará en la reforma del enlace de Granda-oeste (salida 30) de la autovía A-64; en este punto se modificará el acceso para evitar los constantes colapsos que se producen. El proyecto contempla la construcción de una nueva glorieta que permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo y, en menor medida, del que se incorpora desde esta calzada procedente de la citada zona industrial. La intervención busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que soporta intensidades de tráfico superiores a su capacidad, lo que provoca importantes colas en momentos de alta demanda al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado.

«Es un proyecto muy necesario que llevaba muchos años esperando, desde la propia apertura de Parque Principado; cuando se gobierna hay que buscar la mejor solución posible, pero avanzando», defendió el alcalde. Se trata de una solución «consensuada y pactada» con Demarcación de Carreteras.

Es en el nudo de Granda-oeste donde más problemas de acceso se registran, al existir en la actualidad un ceda el paso que impide el tránsito fluido por el gran volumen de vehículos que utilizan, a su vez, la incorporación a la A-64 y taponan ese punto. La glorieta tendrá 27 metros de radio y un recorrido total de 170. Una de las medidas que se prevé en el nuevo nudo es que estará limitado a 40 kilómetros por hora «para favorecer, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de la circulación en el tramo», se señala en el proyecto.

La justificación de la obra, como se ha indicado, es el alto volumen de tráfico que se registra. El estudio de aforos que acompaña al proyecto señala que, en hora punta, por las tardes, se puede contabilizar el tránsito de unos 3.600 vehículos por hora. En el documento se afirma que, tras analizar la situación del tráfico en este punto, se concluye que la situación con glorieta en el año horizonte –el 2045–, tras incluir el incremento anual acumulativo y también los vehículos generados por el colindante desarrollo urbanístico El Conceyín, «es incluso mejor que la situación actual sin glorieta».

La actuación afectará a los enlaces a la zona comercial y a Granda, Viella y Colloto. Desde el Ayuntamiento sierense se destacó que se trata de una zona en expansión donde, además de estar la Central Lechera (con 900 empleados directos), se encuentran los polígonos Bravo I y II, y Natalio, donde se desarrolla ese nuevo eje comercial con nueva actividad en el sector servicios.