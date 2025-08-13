El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, Ángel García, 'Cepi' (en el centro), en el vestuario de El Bayu. E. C.

Comienza la obra para reconstruir los vestuarios del campo de El Bayu en Pola de Siero

«Tenemos que asumir nuestra responsabilidad por permitir un mal uso de estas instalaciones», afirma el alcalde haciendo autocrítica

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:12

Comienzan las obras para, prácticamente, reconstruir dos de los ocho vestuarios del campo de fútbol municipal de El Bayu, en Pola de Siero. Se ... trata de una inversión de casi 100.000 euros. Hasta el recinto acudió el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', quien dijo que, efectivamente, debido a su estado, «hay que demolerlos por completo y hacerlos de nuevo; no se trata de una reparación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

