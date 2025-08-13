Comienza la obra para reconstruir los vestuarios del campo de El Bayu en Pola de Siero

Comienzan las obras para, prácticamente, reconstruir dos de los ocho vestuarios del campo de fútbol municipal de El Bayu, en Pola de Siero. Se ... trata de una inversión de casi 100.000 euros. Hasta el recinto acudió el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', quien dijo que, efectivamente, debido a su estado, «hay que demolerlos por completo y hacerlos de nuevo; no se trata de una reparación».

No es la primera vez que el regidor se refiere a la «deficiente» construcción de esta instalación. «Es que se hicieron con paredes de placas de yeso y así están. Está todo reventado».

Ampliar Estado que presenta uno de los dos vestuarios a rehabilitar. A. F. G.

El alcalde, acompañado del edil de Deporte, Jesús Abad, también hizo autocrítica. «Desde el Ayuntamiento tenemos que asumir nuestra responsabilidad por permitir un uso no adecuado de estas instalaciones deportivas, que se vienen utilizando gratuitamente hasta ahora y que estamos intentando regularizar y ordenarlo todo». Y es que se trata de un recinto que está siendo gestionado por diferentes clubes «sin responsabilidad alguna y sin asumir costes por su mantenimiento».

En La Pola se quiere seguir el ejemplo de otros campos municipales, como ocurre en Lugones o en El Berrón; esto es, ceder el uso a una entidad deportiva –en este caso, va a ser el Club Siero– para que se haga responsable de los gastos por su uso. «Poco a poco», apuntó.

Esta instalación fue inaugurada en 2006 por la entonces sociedad mixta del suelo en el Principado, como compensación por el derribo del antiguo Luis Miranda, lo que permitió el desarrollo urbanístico denominado Siero-este. El regidor admitió que siempre hubo problemas con este recinto por los mencionados daños estructurales.

El alcalde explicó que, «cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con las instalaciones de El Bayu en una situación especial, por decirlo de alguna manera. Estaban sin recepcionar, sí de manera tácita, pero no formalmente, y con importantes deficiencias, fundamentalmente por la propia obra. Desde entonces hemos venido haciendo distintas actuaciones de mejora debido, fundamentalmente, a que la construcción no era la más indicada».

Vandalismo

Esta obra se suma a los arreglos de otros dos vestuarios ejecutados recientemente por el Ayuntamiento. Y también se da respuesta a las muchas quejas de usuarios y oposición por el mal estado de este campo de fútbol. Incluso hay un informe de la Policía Local –publicado por EL COMERCIO– en el que se alertaba de riesgos para los propios usuarios, muchos de ellos de categorías inferiores.

Pero es que, además del mal uso, también se han registrado actos vandálicos en el interior. Fue a finales de julio cuando se produjeron los destrozos, como en los lavabos, lo que provocó la rotura de la grifería, la consiguiente fuga de agua y una inundación que llegó hasta el exterior del campo de fútbol. Lo más preocupante para los clubes usuarios. «No es la primera vez que ocurre y no se llevan nada, solo rompen», apuntaron.