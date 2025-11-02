Las obras del colector de La Isla en La Pola: a cinco metros bajo tierra y con respiración asistida

Avanzan las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla. Los operarios están, en la ... actualidad, realizando trabajos subterráneos, a cinco metros de profundidad, en espacios confinados con equipos de ventilación asistida. Una actuación que tiene como finalidad acabar con las inundaciones recurrentes en la zona cada vez que hay episodios de lluvia fuerte. Desde el Ayuntamiento se asegura que los trabajos se desarrollan «a buen ritmo». La ejecución comenzó el pasado julio y el plazo es de medio año. La inversión supera los 400.000 euros.

Ampliar Un operario, que da asistencia a quien trabaja en el interior de la conducción. E. C.

Para solventar los mencionados problemas de inundabilidad, se desarrollan estas labores en dos fases: en la primera se instalará un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo; en la segunda, se procederá a desviar el conducto principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados. El saneamiento existente se repondrá mediante una tubería de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se sellará un pozo –el denominado como número 16– para evitar que pase el agua a través de la vía que discurre bajo los edificios.

Actualmente, los trabajos se están desarrollando a más de cinco metros de profundidad, en espacios confinados bajo edificios y garajes. Debido a la peligrosidad de los mismos, se están empleando equipos de ventilación asistida y medidas específicas de seguridad para garantizar la correcta ejecución de las obras.

El trazado de la red viene fijado por la propia calle, la topografía del terreno y por los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones, y para que las pendientes mínimas y máximas cumplan las condiciones de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosión para las segundas.

Ampliar Interior del colector general de La Pola, en La Isla. E. C.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes, dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.

Para este presupuesto

Esta actuación se diseñó después de analizar la red general bajo el subsuelo de La Pola en febrero del año pasado. Costó más de 100.000 euros. Se utilizó un robot de inspección, localizado desde la superficie por GPS –vía satélite–. El estudio dio comienzo en la avenida de Gijón, se prosiguió bajo las calles Acebo, Peligros, San Antonio, plaza de Cabo Noval y la calle Pedro Vigil. El colector general atraviesa todo el núcleo urbano desde el norte, discurriendo bajo la plaza de Les Campes hasta el suroeste, en el barrio de La Isla, donde conecta en el aliviadero de la estación de Feve en la margen derecha del río Nora.

Las mejoras y obras para construir nuevos saneamientos son una de las prioridades del actual equipo de gobierno sierense (PSOE). Se está tramitando el presupuesto municipal para el próximo ejercicio –tras su aprobación inicial en el Pleno–; contempla un capítulo de inversiones de 13,2 millones de euros, de una cuenta general de más de 70 (incluyendo a la Fundación Municipal de Cultura y al Patronato Deportivo). Las obras de saneamiento absorberán casi tres millones. La más importante se corresponde con el de la zona de Ordoño y La Belga, por 1,5 millones.