¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un operario trabajando con respiración asistida a cinco metros bajo tierra en La Pola. E. C.

Las obras del colector de La Isla en La Pola: a cinco metros bajo tierra y con respiración asistida

El Ayuntamiento de Siero destaca que las obras avanzan «a buen ritmo». Comenzaron en julio con un plazo de ejecución de seis meses

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

Avanzan las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla. Los operarios están, en la ... actualidad, realizando trabajos subterráneos, a cinco metros de profundidad, en espacios confinados con equipos de ventilación asistida. Una actuación que tiene como finalidad acabar con las inundaciones recurrentes en la zona cada vez que hay episodios de lluvia fuerte. Desde el Ayuntamiento se asegura que los trabajos se desarrollan «a buen ritmo». La ejecución comenzó el pasado julio y el plazo es de medio año. La inversión supera los 400.000 euros.

