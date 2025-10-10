Desde aparcamientos hasta un espacio joven: las obras del plan que busca ser un «revulsivo» para Llanera

Obras para avanzar en la red de saneamiento, acondicionamiento de viales, nuevos aparcamientos públicos, mejora de espacios deportivos y zonas de juegos infantiles, y la ... creación de un nuevo Espacio Joven en Lugo. Estos son los proyectos que centran el plan de inversiones que el equipo de gobierno de Llanera ha diseñado y que prevé acometer con fondos procedentes del remanente. En total se destinarán unos tres millones de euros para inversiones en el concejo. en un plan que el equipo de gobierno califica de «revulsivo».

Iniciativa que se acometerá una vez se apruebe en el pleno municipal del próximo miércoles una modificación presupuestaria mediante un suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería. Con esta aprobación, indicaron en el Ayuntamiento de Llanera, se dará luz verde a la inversión de 3.063.075 euros en nuevos proyectos. Se trata además de una de las primeras iniciativas impulsadas por el nuevo equipo de gobierno, que encabeza la socialista Eva María Pérez, de Llanera, tras completar además la composición del Consistorio y la asignación de competencias a los ediles tras la renuncia de Gerardo Sanz y de Iván Pérez.

«Estos proyectos son una declaración de intenciones con la que este equipo de gobierno demuestra su compromiso con Llanera, mejorando los servicios al ciudadano y llevando a cabo inversiones responsables en infraestructuras y equipamientos muy necesarios», incidió la regidora.

«Este nuevo plan de inversiones nos permite seguir avanzando, y dando respuesta a demandas vecinales que era urgente acometer. Hay importantes partidas para saneamiento y reparación de caminos, pero también hemos incorporado cuestiones fundamentales como la creación de nuevos espacios de aparcamiento en Posada y Lugo, y la puesta en marcha de un Espacio Joven en Lugo», añadió Eva María Pérez.

Sobre ese último proyecto, indicó que «nos hace especial ilusión porque nos va a permitir desarrollar una oferta de formativa, y de ocio y tiempo libre más completa y ambiciosa para los jóvenes, además de poner a su disposición un nuevo espacio de participación y encuentro». Así, el equipo de gobierno ha reservado una partida de 90.290 euros con la que proyecta reformar un local en la calle Santa María de Lugo para convertirlo en aula multiusos y Espacio Joven.

En cuanto al resto de inversiones, se destinan más de 700.000 euros a tres proyectos de mejora de viales: acondicionamiento de caminos en Ferroñes (282.761 euros), acondicionamiento de caminos en Villayo (148.011 euros) y proyecto de camino de La Cabaña y El Aguilón (298.086 euros).

Otra importante partida de este remanente se dedicará a saneamiento, con un proyecto destacado: la fase IV del saneamiento de Fonciello, para el que se contemplan 285.550 euros de inversión. La ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villardeveyo, con 124.113 euros, y el de mejora de drenaje en el camino de Castiello 119 a AS-374, Posada–La Campana, con 39.051 euros, serán las otras dos actuaciones principales, destacaron en el equipo de gobierno.

La alcaldesa remarcó asimismo dos proyectos «fundamentales para mejorar la movilidad en el concejo, con los que pretendemos dar respuesta a la necesidad de habilitar más aparcamiento público tanto en Posada como en Lugo» y que estarán incluidos en este plan. Habrá una partida de 718.324 euros para el aparcamiento zona cuartel de la Guardia Civil de Posada y otra de 412.359 euros para el proyecto de aparcamiento en superficie en finca municipal en el Truébano para dar servicio principalmente al colegio de Lugo.

En materia de mejora de infraestructuras y equipamientos, hay previstas obras para mejorar la accesibilidad en Plaza de La Habana y la Escuela de Música (87.018 euros), la reparación, renovación y mejora de áreas de juego infantiles, con una inversión de 48.346 euros, la mejora de firme de pista deportiva del Instituto de Posada (37.000 euros) y el refuerzo de señalización horizontal de pasos de peatones en Posada (48.291 euros).

Otra importante partida se destinará a estudios y trabajos técnicos (400.000 euros) y una última para la creación de pastizales en los montes de Ables y Cayés que asciende a 43.870 euros.

«Tenemos que seguir avanzando y dando a Llanera las herramientas necesarias para mantener la senda del crecimiento iniciada en los últimos años», defendió la alcaldesa.