Lugo de Llanera. J. Simal

Desde aparcamientos hasta un espacio joven: las obras del plan que busca ser un «revulsivo» para Llanera

El equipo de gobierno diseña un paquete de actuaciones por valor de tres millones de euros, que financiará con fondos del remanente

S. G. A.

Llanera

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Obras para avanzar en la red de saneamiento, acondicionamiento de viales, nuevos aparcamientos públicos, mejora de espacios deportivos y zonas de juegos infantiles, y la ... creación de un nuevo Espacio Joven en Lugo. Estos son los proyectos que centran el plan de inversiones que el equipo de gobierno de Llanera ha diseñado y que prevé acometer con fondos procedentes del remanente. En total se destinarán unos tres millones de euros para inversiones en el concejo. en un plan que el equipo de gobierno califica de «revulsivo».

