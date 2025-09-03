El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Alonso (Caja Rural Asturias); el alcalde de Cabrales, José Sánchez; el director de la Orquesta de Cámara de Siero, Manuel Paz; la edil María Rosario Huelga; y la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando E. C.

La Orquesta de Cámara de Siero lleva su música por la zona rural de Asturias

El proyecto 'Sonidos del Tiempo' creará espacios de encuentros intergeneracionales para «derribar barreras»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Arriondas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:03

La Orquesta de Cámara de Siero, gracias a la Fundación Caja Rural de Asturias, recorrerá la zona rural de la región para crear ... encuentros intergeneracionales a través de la música.

