La Orquesta de Cámara de Siero lleva su música por la zona rural de Asturias

La Orquesta de Cámara de Siero, gracias a la Fundación Caja Rural de Asturias, recorrerá la zona rural de la región para crear ... encuentros intergeneracionales a través de la música.

Se trata de la iniciativa 'Sonidos del Tiempo' que busca «derribar barreras» entre mayores y jóvenes, sobre todo en áreas donde más se nota el envejecimiento y la despoblación. «No sólo queremos acercar la cultura, sino también empoderar a sus habitantes, demostrando que el talento y la vitalidad no tienen ni edad ni geografía«, destacó Manuel Paz, director de la orquesta, durante la presentación del proyecto en la Casa de Cultura de Arriondas.

Por eso, este se basará en cuatro talleres itinerantes que se pondrán en marcha a partir de este fin de semana en los concejos de Ponga, Parres, Onís y Cabrales, abiertos a cualquier participante mayor de 12 años.

Dichos talleres se centrarán en cuatro pilares de la música: Canto Coral, con el grupo Voces Blancas del Nalón; Danza y Bailes de Salón, dirigidos por María Larroza; Construcción de Instrumentos, a cargo de Gonzalo García Carro, y Textos Musicados, impartido por Ferla Megía.

El proyecto terminará con dos grandes conciertos en Ponga y Cabrales el 18 y 19 de octubre, en el cual la orquesta interpretará un repertorio mixto con música clásica y adaptaciones populares, compartiendo escenario con los participantes.

Este tipo de iniciativas, destacó Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, consiguen «dar vida al territorio».