¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Controladores de la zona azul en Pola de Siero. A. F. G.
Una importante licitación para el concejo de Siero

Paralizada la implantación de la nueva zona azul en Siero por el recurso de una empresa

El proceso, con un contrato valorado en casi 4 millones, queda suspendido hasta que se resuelva el caso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:09

Se trata de uno de los contratos licitados por el Ayuntamiento de Siero más importantes por su cuantía –valorado en casi cuatro millones de ... euros– y por su impacto directo en la población. Es el de la concesión de servicios de estacionamiento regulado en el concejo, por un periodo de cinco años, que fue licitado el pasado 15 de octubre. Pero su tramitación ha quedado suspendida. ¿El motivo? Una empresa interesada en esta gestión ha recurrido las bases. Ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá dirimir esta alegación. No hay plazos para ello. Así, por lo pronto, el Ayuntamiento tendrá que seguir prorrogando la actual concesión ya vencida.

