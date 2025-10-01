El Partido popular de Siero reclama el arreglo urgente del Camín de la Sierra, en Argüelles

La actual situación del Camín de la Sierra en la parroquia sierense de Argüelles, es «insostenible», sostienen los vecinos. Ante esta percepción el concejal del ... PP de Siero Javier Mateus ha denunciado este miércoles dicho «estado de abandono».

Remarca el edil popular que «los vecinos han sido los que hasta ahora han ido parcheando la vía, que ya se encuentra en una situación extrema», por eso entiende que es hora de que el Ayuntamiento asuma el arreglo de «forma urgente», para entre otras incomodidades «evitar más pinchazos en las ruedas de los vehículos y caídas fortuitas de los peatones debido a los socavones en el firme».

La realidad para el concejal popular es que «el penoso estado en el que se encuentra el camín de La Sierra es el reflejo del abandono al que el ayuntamiento de Siero ha sumido a la zona rural del concejo». «Si hay algo incluso peor a eso, es el ninguneo con el que el equipo de Gobierno de Ángel García lleva tiempo tratando a los vecinos de Argüelles», manifestó

Y es que según han trasladado los propios vecinos al concejal del PP, en los últimos tiempos han registrado en el propio Ayuntamiento «innumerables escritos y avisos para advertir de la lamentable situación en la que se encuentra este camín, sin recibir respuesta alguna».