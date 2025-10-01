El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Javier Mateus en el Camín de la Sierra E. C.

El Partido popular de Siero reclama el arreglo urgente del Camín de la Sierra, en Argüelles

Los vecinos de la zona ya han comunicado en varias ocasiones al Consistorio el abandono de este camino, pero no han recibido respuesta

Marta Varela

Marta Varela

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:09

La actual situación del Camín de la Sierra en la parroquia sierense de Argüelles, es «insostenible», sostienen los vecinos. Ante esta percepción el concejal del ... PP de Siero Javier Mateus ha denunciado este miércoles dicho «estado de abandono».

