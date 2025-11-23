Peatonalizaciones, nuevas calles y hasta un ascensor para mejorar la movilidad en Posada de Llanera

Dotar a la avenida de Prudencio González, en Posada de Llanera, de un carácter más urbano, de forma que se convierta en un verdadero ... factor que aglutine la actividad económica de la zona guía el proyecto del Plan General de Ordenación (PGO) del concejo, en fase de información pública, previa a su aprobación inicial.

La idea es dar forma a la movilidad en esta localidad, en la que hay censadas cerca de 2.450 personas, a través de una suerte de anillo urbano, perfilado a partir de las vías que ya existen.

Además, se propone la consolidación de los suelos urbanos que carecen de esa condición. Para ello se plantean varias unidades de actuación y de dotación.

Así, con la denominada unidad Avenida Norte se busca generar una nueva zona verde, además de suelo destinado a equipamientos. Se pretende que todo ello haga de borde entre la trama urbana y el entorno rural.

Otra de las unidades de actuación se centra en ocultar la medianera del edificio existente en la avenida de Prudencio González. Esto generaría nuevos espacios en los que habilitar zonas verdes y equipamientos, siguiendo el espíritu de Avenida Norte.

Con el objetivo de mejorar la movilidad, la unidad de actuación La Quintana habla de completar el tejido urbano de la calle Alejandro Mon que permitirá su peatonalización «creando una nueva calle que facilitará una ruta alternativa». Alternativa que se desarrollaría con otra unidad de actuación.

Otra calle que se pretende abrir, por otra parte, conectaría la rotonda de entrada a Posada por el sur. Ordenar los suelos destinados a casas aisladas entre La Quintana y el IES Llanera guía los pasos de la unidad Carrión que se plantea en el PGO. Para el parque Francisco Álvarez se propone su prolongación hacia el sur.

Crecimiento

Llama la atención, en cuanto a las actuaciones de dotación, la propuesta para mejorar la accesibilidad: un ascensor, acompañado de itinerarios peatonales, además de una zona verde.

Y, añade el documento, se clasificaría el SUR-SC Avenida Sur, suelo urbanizable que supone el ámbito de mayor crecimiento para Posada. Da lugar a una amplia zona verde, «de transición entre lo urbano y lo rural». Para la parte norte de esta zona se prevé una tipología de ensanche con edificación dispuesta de forma permeable. Para el sur, casas aisladas.