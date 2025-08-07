El perfil del peregrino que pasa por Siero: español de unos 50 años

Estando en plena «etapa fuerte» para el Camino de Santiago, la Asociación Siero Jacobeo ha hecho recuento y, en lo que va de ... año, hanentregado 145 acreditaciones, más de veinte que el año pasado.

El número de peregrinos que pasa por Pola de Siero –una de las paradas más populares– «se mantiene más o menos igual», explicó el presidente de la entidad, Mario Alonso, pero las ganas de tener «una jacobea», la acreditación, ha subido.

No sólo eso, el año pasado, por estas fechas, eran más hombres que mujeres los que habían pedido su acreditación. Ahora, según el registro actual, son ellas, las peregrinas, las que más se han apuntado al Camino, con 78 jacobeas entregadas, mientras que sólo 67 hombres pidieron la suya.

Por otro lado, «las redes sociales llaman mucho al Camino de Santiago», sobre todo en la gente joven «que viene a recorrer los últimos cien kilómetros de la etapa» que pasa por Siero. Es ahí donde les encuentran a ellos, «las piden en internet o nos llegan por el boca a boca».

Eso sí, la media de edad general del peregrino «suele ser de unos cincuenta años, los que tienen más tiempo libre para disfrutar de un camino cómodo y bien cuidado», apuntó.

Según el recuento hecho el 31 de julio, de los 145 peregrinos que solicitaron una acreditación 110 eran de España. El resto se repartieron entre Italia (8), Portugal (6), México (5), Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos y Francia.

Los asturianos son los que más las pidieron a la asociación (60 de las 110 nacionales), 31 de ellas eran de Siero, desde donde comenzaban a peregrinar. Todas las comunidades están presentes, aunque en segundo lugar está Andalucía, con 15 acreditaciones, seguida de Castilla y León (8) y Comunidad Valenciana (6).

Principalmente, «casi todos los peregrinos vienen a pie» con 137 contabilizados por la asociación, pero este año han notado que ocho lo hicieron en bicicleta.