El perro pastor alemán se pone a prueba en Llanera

Criadores, expositores y aficionados del pastor alemán tienen una cita en Llanera. Los días 30 y 31 de agosto se celebrará la edición ... número 54 de la de su exposición monográfica, un encuentro, en el recinto ferial de Llanera, que se centrará en la valoración, exhibición y promoción de la citada raza canina.

Organizada por la delegación de Asturias del Club Español del Perro Pastor Alemán, la cita dará comienzo a las nueve de la mañana, para finalizar a las seis de la tarde, ambas jornadas.

El primer día, el sábado 30, la actividad se dirigirá más a la propia cita monográfica y será el domingo cuando se centre más la actividad en las actividades encaminadas a determinar el carácter del perro, de ver cómo es el körung, la p rueba de idoneidad para la cría. En la prueba de confirmación Körung se valoran las cualidades de los perros. José Oves y Jorge González serán los jueces,

«La Monográfica es un punto de encuentro clave para todos los amantes del Pastor Alemán en la región, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la promoción de la cría responsable y el estándar oficial de la raza», indicó Viti Fernández, presidente de la delegación de Asturias y Galicia del Real Club Español del Perro Pastor Alemán, que destacó asimismo la colaboración del Ayuntamiento de Llanera para sacar adelante esta cita, « facilitando los medios y el espacio necesario».