Pitufa Karateca ya da la bienvenida a Pola de Siero: «Es la imagen de una mujer empoderada» La figura, de más de cuatro metros de altura y 800 kilos de peso, completa el proyecto de la mejora del acceso a la villa desde la autovía minera por Ferrera

Ataviada con un traje anaranjado al más puro estilo 'Kill Bill', Pitufa Karateca —una enorme figura de más de 800 kilos y 4,1 metros de altura, uno más con la peana de hormigón— da la bienvenida a quien acceda a Pola de Siero desde el enlace de la autovía minera (la AS-I) desde Ferrera. Los operarios comenzaron con su colocación pasadas las diez y media de la mañana de este miércoles. Se colocó sobre la base de hormigón con una grúa y, desde una plataforma elevada, se le quitaron las protecciones con las que hizo el viaje desde un taller en Meres.

La figura mide más de cuatro metros, cinco con la peana de hormigón.

«Bienvenidos a La Pola», se lee en el cartel junto al personaje que se muestra en actitud atacante, pero con una sonrisa pícara. Es uno de los mensajes que se quiere lanzar con esta pose. Lo explicaba el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', que se desplazó hasta la rotonda donde se encuentra la figura. «Queríamos que fuese una mujer, un guiño contra la violencia machista, en una actitud empoderada, 'cuidado, que nos podemos proteger y defender, y no nos vamos a callar'».

«Personalmente, me gusta. Queda muy bien, da un toque infantil, alegre y divertido a la entrada de La Pola en un espacio que estaba, francamente, mal; una carretera antigua que se ha transformado en una moderna vía urbana con zonas abiertas, espacio para peatones, carril bici y luminarias de LED», explicó el regidor. «Alegra la vista a la mayoría de la gente, eso es lo que pretendemos».

Labores para la instalación de la figura.

Pitufa Karateca se suma al Gruñón ya instalado en Lugones. Pero la familia crecerá con la futura colocación de la Ferroviaria en El Berrón, una vez concluyan las obras de acondicionamiento de la avenida de Oviedo. «Ya está en el horno», dijo la responsable de la empresa encargada de su construcción, Laura Hernández.

«Más allá de la polémica, que respeto las opiniones de todo el mundo, esto no busca enfrentamientos, no va contra nadie, no va contra la tradición. Esto es sólo mejorar una zona y hacerla alegre», dijo 'Cepi' sin mencionar la campaña de recogida de firmas realizada por el PP para frenar su instalación. Se reunieron 1.500. Se criticó que no tuviera relación alguna con la cultura tradicional, además de por su coste, 35.000 euros.