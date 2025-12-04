Los pitufos se cuelan en la muestra de belenes del mundo en Siero
La exposición, abierta hasta el 15 de enero, se ubica en la Plaza Cubierta de La Pola
E. C.
Pola de Siero
Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:09
Ya se puede visitar la XII Exposición de Belenes del Mundo, instalada en la Plaza Cubierta de Pola de Siero. La muestra, que estará ... abierta hasta el 15 de enero, ocupa este año 450 metros cuadrados, distribuidos en 31 espacios expositivos repartidos en tres zonas. Además, se reserva un área específica para los trabajos navideños infantiles de los centros educativos de Pola de Siero.
El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, acudieron este jueves al montaje. En esta edición se exhiben aproximadamente 140 belenes y misterios de distintos tamaños, materiales y procedencias. El montaje ha contado con la participación de 40 belenistas de parroquias del concejo, así como de la Asociación Belenista Asturiana y la Casa del Belén de León. Entre las piezas singulares destaca un mini Belén Pitufo. La edil Ana Nosti, señaló que «llevamos doce años con esta exposición, que cada año sigue creciendo y atrayendo a más belenistas. Son verdaderas obras de artes; es una exposición que tiene mucho éxito».
