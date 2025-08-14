El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eva Pérez preside el Pleno para dar cuenta de la dimisión de Gerardo Sanz. A. F. G.

Pleno de investidura de Llanera: la candidata del PSOE contará con los votos del exalcalde y exedil de Cultura para que den los números

El PP presentará alternativa a la de la socialista Eva María Pérez e IU descarta facilitar el cambio político hacia la derecha, pero «sin dar un cheque en blanco»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Llanera

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:04

Fue un Pleno extraordinario de mero trámite. En poco más de un minuto se dio cuenta a los miembros de la Corporación de Llanera ... de la renuncia al cargo de alcalde por parte de Gerardo Sanz. Él no acudió a esta sesión, celebrada a las ocho de la mañana de este jueves. Y ahora empieza a correr el reloj. Hay diez días hábiles para celebrar un nuevo Pleno de investidura para el que el PSOE ya tiene nueva candidata, la actual teniente de alcalde Eva María Pérez. Pero no se quieren agotar los plazos, y ya se ha convocado para el próximo miércoles, día 20, a las seis de la tarde. Serán importantes todos los votos para poder renovar al equipo de gobierno. Por eso, no han presentado la renuncia a sus actas el ya exregidor; tampoco lo ha hecho Iván Pérez, exconcejal de Cultura, quien también anunció su marcha. Esos dos votos serán esenciales para que salgan las cuentas y lograr el nombramiento de Eva María Pérez.

