Pleno de investidura de Llanera: la candidata del PSOE contará con los votos del exalcalde y exedil de Cultura para que den los números

Fue un Pleno extraordinario de mero trámite. En poco más de un minuto se dio cuenta a los miembros de la Corporación de Llanera ... de la renuncia al cargo de alcalde por parte de Gerardo Sanz. Él no acudió a esta sesión, celebrada a las ocho de la mañana de este jueves. Y ahora empieza a correr el reloj. Hay diez días hábiles para celebrar un nuevo Pleno de investidura para el que el PSOE ya tiene nueva candidata, la actual teniente de alcalde Eva María Pérez. Pero no se quieren agotar los plazos, y ya se ha convocado para el próximo miércoles, día 20, a las seis de la tarde. Serán importantes todos los votos para poder renovar al equipo de gobierno. Por eso, no han presentado la renuncia a sus actas el ya exregidor; tampoco lo ha hecho Iván Pérez, exconcejal de Cultura, quien también anunció su marcha. Esos dos votos serán esenciales para que salgan las cuentas y lograr el nombramiento de Eva María Pérez.

Las renuncias a las actas de concejal llevan otro proceso; se tienen que dar cuenta en otro Pleno y entonces la Junta Electoral Central tendrá que acreditar a dos miembros de la lista electoral del PSOE para entrar en la Corporación. Y eso lleva su tiempo. Por eso, de momento, mantienen sus actas Sanz e Iván Pérez.

«A día de hoy son concejales», dijo la candidata del PSOE a la Alcaldía, Eva Pérez, tras el Pleno. «Estoy ilusionada y con muchas ganas de trabajar, como el primer día que entré aquí. Tengo muy buen equipo. Ante la decisión de la asamblea de ser candidata a la Alcaldía, la militancia ha mostrado su confianza». Avanzó sus principales prioridades si revalida el gobierno local: «Trabajo, trabajo y trabajo. Hay asuntos en los que llevamos tiempo trabajando y hay que seguir avanzando». Respecto al Gobierno regional (también socialista), que fue criticado por Sanz el día del anuncio de su marcha, Pérez dijo que «seguiremos trabajando también».

Pero hay más protagonistas en este escenario que, todo apunta, no sufrirá muchos cambios a pesar de las críticas que se vierten desde la oposición. En este caso, el PSOE (con ocho ediles en un Pleno de 17) no cuenta con mayoría absoluta. Solo necesitaría de la abstención del concejal de IU, Gonzalo Bengoa, para sacar adelante la votación. PP y Vox sumarían también ocho. En caso de empate, prima la lista más votada. Se trata del escenario más probable.

A este respecto se refería el propio Bengoa que, tras el Pleno de renuncia de Sanz, reveló que ya hubo un contacto inicial con el PSOE y se emplazaron a nuevos encuentros. Lo que tiene claro el edil de IU es que no quiere entrar en el nuevo equipo de gobierno local. «Desconocemos el proyecto político que van a presentar para lo que queda de mandato». Hay algo que no ha cambiado —señalaba— en el año y medio que ha estado Sanz al frente de este último gobierno de Llanera: «Ya dijimos que no nos fiábamos de él. Hoy nadie nos ha ofrecido nada. Y estamos como al inicio del mandato: vamos a seguir en la oposición». ¿Facilitará un nuevo gobierno socialista? «Nos molesta que se diga que sale un nuevo gobierno adelante con nuestro apoyo. Pero hay respaldo cuando se aceptan las políticas que planteamos desde IU». No obstante, no contempla un cambio político en el concejo con su voto. «Lo que intentaremos es establecer un marco de diálogo para sacar adelante las propuestas de gobierno, pero punto por punto y sin dar un cheque en blanco. Hemos demostrado que se pueden lograr cosas para mejorar la vida de la gente y seguiremos con esta idea».

«Sin proyecto»

Bengoa también criticó las formas de Sanz: «Hoy estamos asistiendo a una situación que ya veíamos hace tiempo. Era un Pleno de trámite, pero no entiendo su ausencia».

El PP de Llanera anuncia, por su parte, que va a presentar candidatura a la Alcaldía. El portavoz de la agrupación, Silverio Argüelles, criticó duramente las formas y el fondo de las políticas del PSOE. «Era un Pleno de trámite, pero demuestra cómo se toma este equipo de gobierno el futuro del concejo», en referencia a la ausencia del propio Sanz en la sesión. «Los ciudadanos merecemos un respeto». Tras desearle buena suerte al exregidor, denunció que «hace 20 meses que dimitió, no lo hizo el pasado domingo. En Llanera no hay un problema de persona, lo hay de proyecto. El Partido Socialista carece de él. El PP sí lo tiene, y eso es lo que los vecinos saben».

«Han sido dos años de estafa a los votantes de Gerardo Sanz, porque cuando alguien se presenta con un programa electoral a unas elecciones lo hace para cumplirlo», censuró el concejal popular. También hubo críticas para el exconcejal de Cultura. «Una persona no puede anunciar su marcha por estar vinculada a Sanz. El compromiso que adquirió es con los ciudadanos».