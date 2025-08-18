El Pleno de investidura de Llanera tras la dimisión del alcalde sale del Consistorio

El Pleno en el que se someterá a votación la investidura de la socialista Eva María Pérez como alcaldesa de Llanera ya ... tiene fecha, hora y escenario. Se celebrará este miércoles, a las seis de la tarde. Y en un lugar que no será la casa consistorial. La sesión se trasladará al espacio escénico de la plaza de La Habana de Posada, lugar donde se ubica la Escuela de Música.

Una decisión, par aun Pleno que hay que convocar tras dimitir el socialista Gerardo Sanz como alcalde, que se abordó este lunes, en la junta de portavoces, y que responde al escaso aforo que presenta el salón de plenos municipal.

El máximo que se permite, según la normativa, es de quince personas en la sala, sin contar la propia Corporación. Se prevé la asistencia de numeroso público, entre militantes y vecinos, y por este motivo se ha entendido que la casa consistorial se queda pequeña para el pleno de investidura.

Es una decisión, la de no celebrarlo en el Ayuntamiento, que no se puede tomar a la ligera, que es preciso justificar y tramitar administrativamente para que salga un decreto público. El propio secretario municipal entendió que esa excepcionalidad se da en este caso, por lo que la sesión se llevará a la plaza de la Habana, donde habrá que tenerlo todo listo –como por ejemplo los sistemas de sonido–, para que la sesión de investidura pueda llevarse a cabo. Así se acordó en la junta de portavoces en la que se trató esta cuestión. Hacía al menos dos décadas que no se tenía que tomar una decisión de este tipo.

No habrá una sesión extraordinaria antes de este pleno para abordar la entrada de los dos concejales que sustituirán a los dimisionarios. Y es que Gerardo Sanz ha dimitido de su puesto de alcalde, pero todavía mantiene su acta de concejal. El edil Iván Pérez sí ha anunciado que renuncia al acta pero aún no lo ha hecho efectivo. Así, el grupo municipal socialista contará con ocho concejales en esa sesión, dos de ellos los dimisionarios. Habrá que esperar a otra sesión plenaria para que, una vez hagan efectivas sus renuncias, entren los dos nuevos concejales socialistas a la Corporación.

En la sesión del miércoles se votarán los candidatos que presente cada grupo municipal. El PP ya ha anunciado que presentará el suyo. Silverio Argüelles, por tanto, volverá a presentar su candidatura a la Alcaldía. Cuenta el PP con seis concejales. Y Vox tiene dos ediles.

Gonzalo Bengoa es el único concejal de IU en Llanera y, en principio, nada hace pensar que favorecería un hipotético gobierno del PP, si esta formación llegara a contar con los votos de Vox.

El pasado 10 de agosto Gerardo Sanz hacía pública su decisión de dejar el cargo de alcalde y su acta de concejal por motivos personales vinculados a su actividad personal fuera de la política. Pero el hasta ahora político socialista anunciaba esta decisión con un discurso claramente crítico hacia la política del Gobierno regional, del mismo partido, hacia el medio rural. Sanz llegaba a la Alcaldía en 2015 y desde entonces había estado al frente del Ayuntamiento de Llanera.

Con él se va Iván Pérez, que ha venido asumiendo la concejalía de Cultura desde 2023, cuando Eva María Pérez, la previsible futura alcaldesa, le pasó el testigo. Ella asumió el área de Obras, Infraestructuras y Servicios Urbanos, además del cargo de teniente de alcalde.