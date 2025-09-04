El Pleno de Llanera insta al Principado a agilizar el nuevo centro de salud de Arlós

El consultorio periférico de Arlós, en Llanera, se ha quedado pequeño para la localidad. Y el Pleno aprobó por unanimidad este jueves una ... moción por la que se insta al Principado construir un nuevo centro de salud.

La moción fue presentada por el Partido Popular. Su portavoz, Silverio Argüelles, señaló que el consultorio actual presenta «un estado desolador», además de que carece de la capacidad para atender a la población actual. «No cumple con las condiciones mínimas que debería tener», subrayó. Su petición de pedir la Consejería de Salud que agilice el proceso logró el voto favorable del resto de partidos, coincidiendo en que se trata de una «necesidad» de la cual, el Gobierno del Principado, se «había comprometido» a solucionar el año pasado. Por ello, la moción se centra en exigir la redacción inmediata del plan funcional como paso previo al proyecto e incluir en los presupuesto para el 2026 una partida para su construcción. Además, Argüelles pidió la colaboración del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, para que «se cedan los terrenos necesarios», de manera que no haya trabas administrativas.

El concejal socialista José Antonio González coincidió con los puntos de la moción y añadió que el nuevo Plan General de Ordenación que se está trabajando «recoge terrenos del entorno para que sean favorables a la construcción».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Gonzalo Bengoa, subrayó que es necesario «concretar plazos y dinero para que esto sea una realidad».

Además, el exalcalde Gerardo Sanz y el edil Iván Pérez hicieron oficial su renuncia y entregaron sus actas de concejal con el aplauso, como homenaje, de fondo de la Corporación. La alcaldesa, Eva María Pérez, se despidió de ambos y agradeció públicamente su trabajo.