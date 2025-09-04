El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Consultorio periférico de Arlós, en Llanera E. C.

El Pleno de Llanera insta al Principado a agilizar el nuevo centro de salud de Arlós

El exalcalde Gerardo Sanz y el edil Iván Pérez hicieron oficial la renuncia a sus actas

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Posada de Llanera

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:56

El consultorio periférico de Arlós, en Llanera, se ha quedado pequeño para la localidad. Y el Pleno aprobó por unanimidad este jueves una ... moción por la que se insta al Principado construir un nuevo centro de salud.

