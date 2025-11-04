Podemos critica la saturación de los contenedores de residuos en Siero: «Hay mala gestión»
La formación se queja por las sanciones a vecinos que dejan la basura fuera cuando no hay alternativa
A. F. G.
Siero
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:26
Podemos Siero denuncia las sanciones que el Ayuntamiento está imponiendo tanto a particulares como a empresas por dejar residuos fuera del contenedor, una ... situación que, lejos de deberse a la falta de civismo, responde «a la mala gestión del propio servicio municipal». Se señala que, en numerosas ocasiones, los contenedores se encuentran llenos, «lo que obliga a dejar los residuos en el exterior sin alternativa posible», afirmó la portavoz de esta formación, Silvia Tárano.
Desde Podemos se recuerda que se lleva tiempo advirtiendo de que la gestión de los residuos en el concejo no es correcta y que el actual modelo está generando continuas quejas vecinales. «No se puede sancionar a la gente por una situación que el propio Ayuntamiento provoca. Hemos advertido en numerosas ocasiones que los contenedores ni se vacían con la frecuencia necesaria ni son suficientes, principalmente en la zona rural», dijo la edil.
«Lo que necesitamos no es más castigo, sino una gestión eficaz que facilite el reciclaje». Desde Podemos se subraya que las personas y establecimientos que están recibiendo estas sanciones son, además, quienes afrontan una subida de hasta el 42% en la tasa de la basura, «una carga económica desproporcionada que castiga a la ciudadanía por problemas que son de responsabilidad municipal».
La concejala recuerda que ya ha llevado al Pleno una moción para aplicar las bonificaciones que contempla la Ley de Economía Circular de Residuos y Suelos Contaminados, así como para poner en práctica un verdadero plan de reducción y reciclaje que premie las buenas prácticas y garantice un servicio eficiente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión