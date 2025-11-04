El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un contenedor de papel en el centro urbano de Pola de Siero. E. C.

Podemos critica la saturación de los contenedores de residuos en Siero: «Hay mala gestión»

La formación se queja por las sanciones a vecinos que dejan la basura fuera cuando no hay alternativa

A. F. G.

Siero

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

Podemos Siero denuncia las sanciones que el Ayuntamiento está imponiendo tanto a particulares como a empresas por dejar residuos fuera del contenedor, una ... situación que, lejos de deberse a la falta de civismo, responde «a la mala gestión del propio servicio municipal». Se señala que, en numerosas ocasiones, los contenedores se encuentran llenos, «lo que obliga a dejar los residuos en el exterior sin alternativa posible», afirmó la portavoz de esta formación, Silvia Tárano.

