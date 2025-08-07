Podemos Siero critica el «deterioro» del camino de El Monte, en Muñó

La edil de Podemos en Siero, Silvia Tárano, ha reprochado el «lamentable estado» del camino rural del barrio de El Monte, en Muñó.

Se trata de la «única vía de comunicación» de tres familias de la zona que, además de que sufre de «falta de mantenimiento durante años», critica la edil. Pronto será ampliamente utilizada por una empresa maderera de la zona para «transportar en vehículos pesados». Por tanto, advirtió la edil, «no sólo se generaría un deterioro aún mayor, sino que hay riesgos de dejar incomunicadas a las familias». «No pongo en duda que la empresa tenga los permisos en regla, lo que se cuestiona es que la carretera esté realmente en condiciones de soportarlo», dijo Tárano.

Los propios vecinos, añadió Anabel Ríos, una de las afectadas, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y señalaron que «había otra carretera para ellos, porque esa es nuestra salida, sin ella estaremos encerrados». Es un camino «con mucho movimiento de tierra y tendencia a los argayos, no es buena idea».

La concejala llama a la «responsabilidad municipal» y que se busque «una fórmula que haga compatible la actividad y el mantenimiento de la infraestructura».