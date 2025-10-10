La Pola celebra la gran fiesta de la composición coral de la entidad Siero Musical
'Sele', de María Díaz Megido, es la obra ganadora de esta edición
A. F. G.
Siero
Viernes, 10 de octubre 2025, 23:01
El auditorio de La Pola acoge la gran fiesta de la composición coral a cargo de la Sociedad Siero Musical. Este viernes se celebró, ... como preámbulo, una actuación del Coro Casino Musical de Godella, Valencia.
Este sábado, a partir de las 20 horas, es el acto de entrega de los premios del segundo concurso de composición coral. Durante la entrega de premios, se realiza la presentación de la edición de las obras finalistas y ganadores, así como el estreno mundial de las obras premiadas.
La obra ganadora, titulada 'Sele' es de la compositora María Díaz Megido (Oviedo), mientras que el segundo premio ha sido otorgado a Iker González (País Vasco) por su obra 'Nun yos tengáis perceguera!'.
La iniciativa busca fomentar la creación coral contemporánea y consolidar el certamen como un referente nacional en el ámbito de la música vocal.
