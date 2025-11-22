La Pola presume de personaxe y chigreru del año: «Meoro y El Polesu son grandes»

Fue un acto sencillo, pero muy emotivo, el que, este viernes por la tarde, celebró la Asociación Amigos del Roble de Pola de Siero ... para rendir homenaje al personaxe y al chigreru del año, que recayeron en Enrique Meoro y en la sidrería El Polesu, regentada por los hermanos Juan y Fredy Helguera. Un salón de actos del Palacio del Marqués de Santa Cruz, lleno, rompía en aplausos al final de la ceremonia. «Sois grandes».

Pero hubo un principio, en el que el presidente del colectivo, Miguel Ánxel Montenegro, comparó la historia y las tradiciones de un pueblo con un roble, un árbol con poderosas raíces y muchas ramificaciones, y en cuyo tronco se aprecian el paso del tiempo y también las marcas que dejan las épocas de lucha. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', quiso destacar el trabajo de personas que lo hacen por los demás de forma altruista; «de esos ya quedan pocos». Es por eso que también quiso enfatizar que haya relevo en la asociación tras dos décadas con Meoro al frente; «las administraciones, en casos como este, lo que tenemos que hacer es estorbar lo menos posible, porque el futuro de una ciudad, aunque sea pequeña como La Pola, se construye con esta ilusión».

Los galardonados recibieron sendos diplomas acreditativos de la directiva de la asociación. Los hermanos Helguera fueron escuetos en palabras. Pero sí tuvieron fuerzas para agradecer a Amigos del Roble esta concesión y a su clientela habitual su fidelidad.

Montenegro destacó que hablar de El Polesu «es hacer referencia a toda una institución en la vida social y cultural de la villa. Hay que remontarse tres generaciones para hablar de los orígenes de este proyecto, cuando en 1942 Juan Helguera y Lola Rodríguez abrían las puertas del primer Polesu en la calle Pedro Vigil. Sangre sidrera de una familia para llegar a las manos de Juan y Fredy. Más de 80 años de trabajo, de anécdotas que atestiguan las paredes del nuevo establecimiento –o no tan nuevo–, donde fotos de todas las etapas presumen de su historia».

«Donde quiero morrer»

Meoro no es polesu; es carbayón. «Pero cuando me preguntan de dónde soy digo que de La Pola; es lo que me sale, estoy en mi casa, en el lugar donde quiero morrer», decía desde el atril al público. Reside en la villa desde 1977, «cuando el amor por una moza de Samartino, Ana Rosa Cosío, abrió las puertas de su corazón».

Desde entonces, Meoro no ha parado; entró en el Club Siero, en el que estuvo trabajando 30 años; fue directivo de Siero Musical; fue vicepresidente y tesorero de la Sociedad de Festejos; es directivo de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición y durante casi 20 años estuvo al frente de Amigos del Roble. «Ya tocaba el relevo», admitía él mismo.

La entrega de estos galardones fue uno de los principales actos del Mes del Roble de la asociación, que trabaja de forma incansable por la defensa de la cultura y las tradiciones de la villa. El Palacio reunió personalidades del ámbito social de la localidad y de otros concejos, como el alcalde de Bimenes, Aitor García; quien fuera regidor de Sariego, Javier Parajón; el portavoz del PP sierense, Juan Luis Berros; las ediles Patricia Antuna y Ana Nosti; o el jefe de la comisaría de la Policía Nacional polesa, Manuel Alberto Aragón. Las actividades del colectivo finalizarán este noviembre con una salida a Cangas del Narcea.