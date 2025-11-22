El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xuacu Areces, con el tambor; Montse Arregui, de la directiva de la asociación; Juan y Fredy Helguera, de la sidrería El Polesu; Miguel Ánxel Montenegro, presidente de Amigos del Roble; el alcalde de Siero, Ángel García; Enrique Meoro; el gaitero Valentín Fuente; y la presentadora del acto, Esther Fonseca, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, repleto de público. A. F. G.
Homenaje en Siero

La Pola presume de personaxe y chigreru del año: «Meoro y El Polesu son grandes»

La Asociación Amigos del Roble entrega sus galardones anuales a personalidades que destacan en la defensa de las tradiciones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Fue un acto sencillo, pero muy emotivo, el que, este viernes por la tarde, celebró la Asociación Amigos del Roble de Pola de Siero ... para rendir homenaje al personaxe y al chigreru del año, que recayeron en Enrique Meoro y en la sidrería El Polesu, regentada por los hermanos Juan y Fredy Helguera. Un salón de actos del Palacio del Marqués de Santa Cruz, lleno, rompía en aplausos al final de la ceremonia. «Sois grandes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  8. 8 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  9. 9 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  10. 10

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Pola presume de personaxe y chigreru del año: «Meoro y El Polesu son grandes»

La Pola presume de personaxe y chigreru del año: «Meoro y El Polesu son grandes»