«¡De hormigón, no!»: guerra por los bancos del parque Alfonso X de Pola de Siero

El debate está por todo lo alto en Pola de Siero y las críticas se suceden. ¿Es por el aumento de la tasa de ... recogida de basura? ¿O por la falta de plazas de aparcamiento en la villa? No, es por la anunciada sustitución de los bancos del parque Alfonso X El Sabio. Actualmente los hay de tres tipos: los de madera de toda la vida, unos nuevos de hormigón –que ya se han colocado en la ampliación de este espacio público– y los que denominan como 'los de forma de golosina', «muy bonitos pero que nadie usa por lo incómodos que son, te rompen el culo», señalan algunos usuarios. Por ello, se quejan de que se vayan a retirar todos los de madera para colocar los de hormigón: «Es que son mucho más duros. Y fríos». De hecho, son muchos los que acuden con cartones para colocar sus posaderas sobre ellos.

¿Son todo críticas? No. También hay personas que defienden el cambio: «Los nuevos son más bonitos. Y duran más, no se rompen como los otros de madera. Vamos, que creo que son mejores. Ya tardan en cambiarlos todos». Sin embargo, parece haber unanimidad respecto a los de forma de golosina: «No, esos no gustan».

Fue el pasado lunes –el día 2– cuando el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', informó de que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la sustitución de los 30 bancos de madera del parque por esas unidades de hormigón, con un presupuesto de 60.742 euros y un plazo de ejecución de diez semanas. «Los existentes de madera presentan un notable deterioro y requieren frecuentes labores de mantenimiento». Argumentos que unos rechazan y otros aplauden.

Pero no va a ser la única actuación para rematar esas obras de ampliación del parque. El alcalde, acompañado del edil Alejandro Villa, adelantó que habrá una renovación de la iluminación, con la sustitución de los puntos de luz existentes por 52 luminarias led de alta eficiencia, además de llevar a cabo las mejoras y actualizaciones necesarias en este servicio. La intervención cuenta con un presupuesto de 212.569 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En paralelo, recientemente se anunció el inicio de los trámites para contratar la reparación, suministro e instalación de los elementos faltantes en la fuente de la esfera de este mismo parque poleso. El surtidor fue objeto de actos vandálicos el año pasado y, por ello, el mecanismo sufrió una avería y quedó fuera de servicio. El presupuesto de la actuación es de 14.000 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.

Estas nuevas intervenciones, junto con la propia ampliación del parque –que supuso peatonalizar la calle Luis Navia Osorio–, las nuevas pistas deportivas y zonas de juego infantil, y la reurbanización de Florencio Rodríguez, suponen una inversión total de 3,3 millones de euros para mejorar toda esta zona del centro urbano poleso. Los carriles bici también generaron quejas por la pérdida de plazas de aparcamiento, que se van a suplir con la construcción –ya en ejecución– de un nuevo aparcamiento disuasorio en el extremo este de esta última calle.

También en la zona oeste

El Ayuntamiento de Siero, también, ha iniciado el proceso para la futura construcción de un aparcamiento en altura y de un parque en la parcela que ocupaba el antiguo matadero de La Pola. De este modo, desde la Alcaldía se acaba de licitar la redacción del proyecto, con una inversión estimada de 60.000 euros.

Según se desprende del pliego de condiciones técnicas, el proyecto de construcción en el que se definirá y valorará la obra del parque y edificio para aparcamiento debe tener en cuenta su desarrollo en dos parcelas municipales. La primera de ellas, catalogada en el planeamiento vigente como zona verde, posee una superficie aproximada de casi 9.000 metros cuadrados y en la actualidad alberga una zona de juegos infantiles, una pista deportiva al aire libre y unas gradas, siendo el resto de la parcela zona verde. La segunda, catalogada como equipamiento, cuenta con más de 9.100 metros cuadrados. El presupuesto estimando asciende a los 4,5 millones de euros.