Policías locales advierten al alcalde de Siero: «Denunciaremos todas sus ilegalidades»

Alejandro Fuente Siero Lunes, 21 de abril 2025, 08:46

Los representantes del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en Siero no se amilanan tras el último revés judicial, después ... de que fuera archivada una denuncia por la reciente designación de un funcionario como jefe accidental del cuerpo por parte del alcalde, a quien el juez da la razón. «Pero no es un nombramiento legal», se sostiene desde esta agrupación sindical. «En la sentencia solo se hace referencia a la falta de legitimación del demandante, no a que la designación sea conforme a derecho«, se quiso aclarar. Y se lanzó una advertencia al regidor, el socialista Ángel García, 'Cepi': »Vamos a seguir denunciando todas las decisiones irregulares que siga adoptando. Es nuestra obligación«.

Desde el sindicato de la Policía Local se acusa al alcalde de faltar a la verdad de forma reiterada en torno al caso del cuerpo. «La sentencia no le da la razón. Lo que se pretendió fue eliminar la legitimación del demandante para evitar que se entrara en el fondo del asunto; no les interesa». Se quiso recordar que ya son nueve las demandas interpuestas ante lo Contencioso, «y todas han sido ganadas, siendo dos de ellas relativas a nombramientos del jefe accidental del cuerpo por no estar debidamente motivados». El reproche sindical se centra en que el regidor impide que los subinspectores asuman ese cargo en beneficio de agentes sin la categoría, «pero que le son afines». Noticia relacionada El juez legitima el último nombramiento del jefe de la Policía Local de Siero ¿En el otro bando? Desde el equipo de gobierno se asegura que el SIPLA solo busca que se nombre a los suyos y que se elige para el puesto a la persona con mejor formación y disposición para trabajar. Desde el sindicato se responde que, en este punto, el alcalde también falta a la verdad: «Hubo designaciones anteriores de funcionarios que carecían de una titulación universitaria, argumento al que ahora se aferra de forma interesada». Por eso, se insiste en que el regidor «incumple la ley a sabiendas». Para el alcalde se trata de una victoria clara. «Esta sentencia es sobre el nombramiento actual. Se nos da la razón. Es la importante porque sigue vigente. Es realmente cansino que un sindicato policial se dedique única y exclusivamente a denunciarlo todo en busca de sus propios intereses; pierden todos los casos de forma sistemática y, sin embargo, no asumen responsabilidad alguna, con justicia gratuita. No sufren consecuencia alguna por lo que hacen. Esto es lo que hay en este país». Y quiso ser claro con este asunto: «Yo soy el jefe –orgánico del cuerpo– y soy yo quien organiza el funcionamiento de la Policía Local de acuerdo con un convenio colectivo y con las leyes y normas. No según sus intereses. Y, por supuesto, que prime el mérito, la capacidad y las ganas de trabajar por los vecinos de nuestro municipio».

Temas

Siero