Mesa que el PP dispuso el pasado agosto en La Pola contra Pitufa Karateca. A. F. G.

El PP presentará 1.500 firmas para frenar la colocación de Pitufa Karateca en Pola de Siero

«Hay un sentir mayoritario entre los vecinos contra esa figura que no representa la cultura ni la tradición de la localidad», afirma Juan Luis Berros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 7 de octubre 2025, 21:17

Comenta

Fue el pasado verano cuando el Partido Popular de Siero inició una campaña para frenar la instalación de una figura de los personajes de ... los pitufos en La Pola. «Hemos logrado reunir más de 1.500 firmas que vamos a presentar ante el registro municipal para pedir al alcalde –el socialista Ángel García, 'Cepi'– que frene la instalación de Pitufa Karateca. Hay un sentir mayoritario en la villa contra esa imagen que no representa la cultura ni la tradición de la localidad», manifestó este martes el portavoz popular, Juan Luis Berros.

