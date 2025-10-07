El PP presentará 1.500 firmas para frenar la colocación de Pitufa Karateca en Pola de Siero

Fue el pasado verano cuando el Partido Popular de Siero inició una campaña para frenar la instalación de una figura de los personajes de ... los pitufos en La Pola. «Hemos logrado reunir más de 1.500 firmas que vamos a presentar ante el registro municipal para pedir al alcalde –el socialista Ángel García, 'Cepi'– que frene la instalación de Pitufa Karateca. Hay un sentir mayoritario en la villa contra esa imagen que no representa la cultura ni la tradición de la localidad», manifestó este martes el portavoz popular, Juan Luis Berros.

El concejal señala que se va a reclamar también también que se detenga el planteamiento de instalar una gran figura azul en El Berrón, en este caso, Pitufa Ferroviaria.

«No a la Pitufa Karateca. Sí a los Güevos Pintos». Este es el lema con el que el PP presentó el formulario para la recogida de firmas en La Pola. El texto a firmar rezaba de la siguiente manera: «Los abajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la instalación de esa figura por carecer de vínculo con la identidad y cultura polesas. Solicitamos al regidor que, en su lugar, se coloque uno o varios Güevos Pintos, símbolo de una de nuestras fiestas más queridas, orgullo de La Pola y reflejo de nuestra historia».

Entonces, comenzó una guerra entre PSOE y PP a cuenta de los pitufos, y es que el coste de cada una de estas figuras es de 35.000 euros. Los populares también criticaron, recientemente, que limpiar a Pitufo Gruñón –que da la bienvenida en Lugones– supuso un gasto de 1.800 euros.

Los populares ya mostraron un profundo malestar por una de las acusaciones del alcalde. «Acudir a un inexistente debate de género con la intención de justificar un despilfarro de 35.000 euros es ridículo y de mal gusto. Los vecinos de la villa han hablado, y la acogida de nuestra recogida de firmas ha sido espectacular. Hacía tiempo que no veíamos a los polesos tan unidos bajo una misma causa, y eso es algo que al regidor le genera frustración», afirmó el edil popular Borja Lapuerta. 'Cepi' apuntó previamente a que las críticas del PP se generan porque se trata de una pitufa. «Si fuera un pitufo, seguramente no se opondrían. Espero que ese rechazo no sea porque se trata de una mujer pitufa», afirmó el socialista a través de EL COMERCIO.

Pitufa Karateca se va a instalar en la rotonda de entrada a Pola de Siero desde la autovía minera, AS-I, por Ferrera. Tendrá una altura de 4,5 metros sobre una base de hormigón de otro metro. La imagen llevará un cartel con el lema 'Bienvenidos a La Pola', como ya hace el Pitufo Gruñón en Lugones.

La postura del PP de Siero respecto a los pitufos ha sido siempre la misma, asegura el concejal: «Nos hemos opuesto al pitufo de Lugones, nos hemos opuesto en el pasado Pleno de mayo a nombrar una calle en Lugones como la calle de Los Pitufos y nos hemos opuesto desde el principio a la figura de la Pitufina Karateka de La Pola que no, no 'mola mogollón'», dijo en alusión a una declaración del alcalde.

El Ayuntamiento de Siero suscribió un convenio con Los Pitufos en marzo de 2023 para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El alcalde y la presidenta fundadora de Los Pitufos e hija de Peyo, Véronique Culliford, firmaron un acuerdo de colaboración para llevar las reproducciones de los personajes.