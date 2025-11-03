El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Ayuntamiento de Llanera. Pablo Nosti

El PP critica que no se hayan resuelto las becas de estudio y comedor en Llanera

«La edil de Educación, liberada para ejercer con dedicación exclusiva, ha vuelto a demostrar que no está a la altura de su cargo»

E. C.

Llanera

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:44

Dos meses después del inicio del curso escolar, las familias de Llanera «siguen sin recibir ni tener información alguna de las becas de estudio ... y de comedor que cada año ofrece el Ayuntamiento». Desde el Partido Popular se denuncia una situación que, «lejos de ser una excepción, se ha convertido en una lamentable costumbre del actual equipo de gobierno local del PSOE».

