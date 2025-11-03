El PP critica que no se hayan resuelto las becas de estudio y comedor en Llanera

Dos meses después del inicio del curso escolar, las familias de Llanera «siguen sin recibir ni tener información alguna de las becas de estudio ... y de comedor que cada año ofrece el Ayuntamiento». Desde el Partido Popular se denuncia una situación que, «lejos de ser una excepción, se ha convertido en una lamentable costumbre del actual equipo de gobierno local del PSOE».

«La edil de Educación, liberada para ejercer con dedicación exclusiva, ha vuelto a demostrar que no está a la altura de su cargo», señaló la popular Nuria Niño. «Se deja a las familias en una situación de incertidumbre por la falta de iniciativa y compromiso del Ayuntamiento. Es un retraso injustificable que afecta a las familias».

La edil del Partido Popular apunta que este nuevo retraso en las becas «demuestra una falta de planificación y una absoluta indiferencia hacia las necesidades reales de los vecinos, ya que las becas y ayudas están diseñadas para apoyar a las familias desde el primer día de clase, no para convertirse en una incógnita que se resuelve a mitad de trimestre». En este sentido, la concejala ha cargado duramente contra «un equipo de gobierno que, con esta falta de gestión, demuestra que cada vez está más alejado de la realidad social de nuestro municipio. Cada día de retraso es una muestra más del desprecio institucional hacia quienes más lo necesitan».

Los populares exigen al Ayuntamiento «dar un viraje en su manera de actuar y ponerse a trabajar para hacer que las ayudas escolares lleguen a las familias antes del inicio del curso».