El PP de Llanera carga contra la subida del 100% de la tasa de basura en el municipio

El Partido Popular de Llanera rechaza la subida de un 100% en el recibo de la tasa de basura que ha aprobado el equipo de ... gobierno, socialista, en el concejo. El conocido popularmente como 'tasazo' de la basura impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya afecta a los llanerenses sin que «el Ayuntamiento se haya preocupado por aplicar medidas de alivio para que familias y negocios puedan hacer frente a todos los impuestos que tienen que pagar sin que estos les suponga dificultades económicas».

El mayor problema, sostiene el PP, es que «en Llanera, el PSOE ha decidido aplicar esta norma sin rechistar, provocando un incremento del cien por ciento en el recibo de la recogida de basuras y demostrando su falta de compromiso con los vecinos», como así creen los populares que quedó demostrado en el pleno celebrado esta semana, en el que IU y PSOE votaron en contra de la moción con la que los populares buscaban «un consenso político en contra de la injusta subida de la tasa de la basura impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez». «Ha quedado claro de cuál es la prioridad para el gobierno municipal de Llanera: aceptar todo lo que venga de Madrid u ordene Barbón, aunque con ello se castigue a los llanerenses», dijo el PP.

«Por primera vez en la historia democrática, un tributo local pasa a ser obligatorio por imposición estatal. Esta decisión ha convertido a los ayuntamientos en recaudadores de una política nacional injusta, trasladando todo el coste a las familias, autónomos y pequeñas empresas», señala Silverio Argüelles, portavoz del grupo municipal del PP de Llanera y diputado nacional, quien recuerda, además, que «el PP ha intentado eliminarla dos veces en el Congreso, pero el PSOE bloquea nuestras las propuestas, por lo que son los Ayuntamientos quienes deben de buscar todas las alternativas posibles para ayudar a sus vecinos ante el tasazo de basuras de Pedro Sánchez».

Ni siquiera, lamenta, ««ha intentado buscar alternativas legales para aliviar a los llanerenses de lo que ya supone para sus bolsillos este nuevo impuesto que el PSOE nos impone a todos».