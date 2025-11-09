El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ayuntamiento de Llanera Nosti

El PP de Llanera carga contra la subida del 100% de la tasa de basura en el municipio

«El Ayuntamiento no se ha preocupado por aplicar medidas de alivio para que familias y negocios puedan hacer frente a todos los impuestos que tienen que pagar sin que estos les suponga dificultades económicas».

E. C.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

El Partido Popular de Llanera rechaza la subida de un 100% en el recibo de la tasa de basura que ha aprobado el equipo de ... gobierno, socialista, en el concejo. El conocido popularmente como 'tasazo' de la basura impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya afecta a los llanerenses sin que «el Ayuntamiento se haya preocupado por aplicar medidas de alivio para que familias y negocios puedan hacer frente a todos los impuestos que tienen que pagar sin que estos les suponga dificultades económicas».

