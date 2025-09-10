El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vecinos con Juan Luis Berros, a la derecha. E. C.

El PP sierense denuncia «el abandono» del vial municipal entre Moñeca y la Zoreda

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros, asegura que su estado «es deplorable»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:31

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, denuncia «el abandono» del camino público que ... une la localidad de la Moñeca, en Hevia, con la Zoreda, en la parte de la vía que es titularidad del concejo, «que muestra un estado deplorable». El edil eleva así la queja que varios vecinos de la localidad afectada han trasladado a los concejales de esta formación, quienes han criticado «los reiterados incumplimientos del actual equipo de gobierno local (PSOE) respecto de su recuperación y adecuación».

