El PP sierense denuncia «el abandono» del vial municipal entre Moñeca y la Zoreda

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, denuncia «el abandono» del camino público que ... une la localidad de la Moñeca, en Hevia, con la Zoreda, en la parte de la vía que es titularidad del concejo, «que muestra un estado deplorable». El edil eleva así la queja que varios vecinos de la localidad afectada han trasladado a los concejales de esta formación, quienes han criticado «los reiterados incumplimientos del actual equipo de gobierno local (PSOE) respecto de su recuperación y adecuación».

Berros evidencia los repetidos incumplimientos por parte de diferentes concejales del PSOE que, «desde incluso antes de las últimas elecciones locales, han acudido a la zona para ofrecer a los vecinos la atención del camino y solucionar su actual estado de abandono». Se señala que desde el Ayuntamiento sierense se prometió árido para el afirmado del camino, así como realizar las adecuadas labores de desbroce y limpieza de la vía; «promesas que a día de hoy siguen sin cumplirse pese a que el coste de tal actuación es mínimo para las arcas municipales, y sin ofrecer explicaciones a los vecinos».

El concejal popular asegura que la desatención de la zona rural «es una de las constantes del equipo de gobierno municipal encabezado por el alcalde, Ángel García, y donde más se nota es en la desatención de los caminos de todo el concejo». Berros recuerda que la zona rural «también existe e importa alrededor de un 40% de toda la población».