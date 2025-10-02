El PP de Siero no apoyará los presupuestos socialistas

No hubo consenso. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, indicó que «ha sido imposible llegar a un ... acuerdo con el alcalde para los presupuestos del año 2026». Los socialistas habían trasladado al PP que aceptarían todas su peticiones, siempre y cuando su apoyo a las cuentas municipales fuese para 2026 y 2027 «Lejos de beneficiar a los vecinos del concejo, lo único que pretende el actual equipo de gobierno municipal es beneficiar al propio alcalde en el año previo a las próximas elecciones municipales del 2027», había dicho. Quiso dejar claro que su voluntad siempre fue la de alcanzar un acuerdo justo para los sierenses y no la de «entregar un cheque en blanco al alcalde».

Berros lamentó que el ejecutivo socialista «no tenga en cuenta las necesidades de muchos colectivos que se verán afectados con el presupuesto que el equipo de gobierno plantea para el año que viene». Ante «la falta de voluntad real para negociar las peticiones formuladas por el PP para 2026», Berros subrayó que «no podemos apoyar los presupuestos del año 2027 por, y en primer lugar, no ofrecer plazos ni cifras concretas, pretendiendo sólo el alcalde atar y comprometer unos presupuestos electorales de esencial importancia para su reelección».

Discrepancias

Según detalló el portavoz del PP, en las dos reuniones mantenidas con el alcalde y el primer teniente de alcalde, los populares pidieron que se aclarara si el casi 8% de aumento de ingresos se vería también reflejado en una subida de gastos de igual cuantía. «Sobre manera, en el Patronato Deportivo Municipal, que pretenden privatizar, o en la Fundación Municipal de Cultura, así como en las subvenciones a las asociaciones de mayores y hogares del jubilado, a entidades culturales, sociales y deportivas».

Los populares se interesaron en conocer si habría una mayor inversión en los servicios municipales «claramente desatendidos», como indican, «lo son el servicio municipal de aguas, iluminación, obras y la Policía Local». Del mismo modo, instaron al equipo de gobierno a explicar «por qué siguen congelando los entre 20 y 30 millones de euros que están depositados en entidades bancarias sin un fin atendible a mejoras e inversión en el concejo». Al igual que la petición de no subir tasas, ni impuestos. No hubo respuestas concretas a estas inquietudes, insisten.

En la negociación, el PP pidió dar solución a necesidades urgentes del concejo, como la construcción de un nuevo parking en superficie y gratuito en la avenida de Gijón, en La Pola; la incorporación de las numerosas cooperativas de aguas del concejo a la red general municipal en «condiciones económicas ventajosas» para sus miembros; la construcción de una plaza cubierta de similares condiciones de la de Pola de Siero en Lugones; la construcción de la pasarela del Carbayu a Lugones, y de la acera y carril bici desde el centro de salud de Lieres hasta la rotonda donde estaba el bar Montes; y la apertura de oficinas del consumidor en Pola y Lugones.