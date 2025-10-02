El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
José Luis Berros junto al alcalde Ángel García E. C.

El PP de Siero no apoyará los presupuestos socialistas

El regidor quería integrar ideas del PP a cambio de recibir apoyo a las cuentas de 2027 también. «En año electoral no aporta plazos ni fechas. No daremos un cheque en blanco»

Marta Varela

Pola de Siero

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:02

Comenta

No hubo consenso. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, indicó que «ha sido imposible llegar a un ... acuerdo con el alcalde para los presupuestos del año 2026». Los socialistas habían trasladado al PP que aceptarían todas su peticiones, siempre y cuando su apoyo a las cuentas municipales fuese para 2026 y 2027 «Lejos de beneficiar a los vecinos del concejo, lo único que pretende el actual equipo de gobierno municipal es beneficiar al propio alcalde en el año previo a las próximas elecciones municipales del 2027», había dicho. Quiso dejar claro que su voluntad siempre fue la de alcanzar un acuerdo justo para los sierenses y no la de «entregar un cheque en blanco al alcalde».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Siero no apoyará los presupuestos socialistas

El PP de Siero no apoyará los presupuestos socialistas