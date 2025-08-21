El PP de Siero pide mejorar la recogida de podas en la zona rural

El Partido Popular de Siero quiere que se mejore la limpieza de la zona rural y periurbana del concejo con un modelo de recogida ... que evite que las bolsas de basura se acumulen en la vía pública, al lado de los contenedores, o sean rotas dejando su contenido en la vía pública.

Para ello, y respondiendo a las peticiones que les han trasladado vecinos y asociaciones de la zona rural, el PP presenta una moción al próximo Pleno en la que insta al Ayuntamiento sierense a colocar los conocidos como contenedores de poda en estas zonas del concejo, para facilitar a los vecinos la recogida de restos vegetales generados tras las labores de poda y siega.

«El método utilizado por el Ayuntamiento hasta el momento es insuficiente», señala la edil Ana Carmen Yáñez, para quien «el gran problema es que las bolsas se rompen al estar depositadas en la vía pública, esparciendo por esta los restos vegetales». A esta situación se suma el inconveniente de la inexistencia en el concejo de una recogida para los restos que se encuentran fuera de las bolsas.

Desde el PP defienden que existen diversas alternativas para evitar que esto suceda. En estas posibles soluciones destacan la colocación de contenedores específicos para la recogida de los residuos vegetales como ramas, hojas, césped, flores secas y pequeños troncos que se generan tras trabajos de jardinería, y que «permiten una recogida rápida, limpia y segura».