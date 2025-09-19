El PP de Siero: «Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor»

El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, insistió este viernes en sus acusaciones: «Trabaja en Urbanismo, por lo que le cogieron de ... forma irregular de la bolsa del Patronato Deportivo», dijo en referencia al exedil del PSOE de Oviedo contratado un mes como ordenanza. Afirma el edil que «se saltaron a varias personas que había antes en la lista y que no las llamaron; insistiré, hay nepotismo, favoritismo por parte del regidor en el nombramiento de esa persona. Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor».

Sobre las declaraciones de Ángel García, 'Cepi', el concejal popular señala que le llame babayu «es una injuria y estudiaré las medidas a tomar; se trata de un ataque injustificado y fuera de cualquier libertad de expresión».

Y 'Cepi' siguió cargando contra Berros: «Es el mejor candidato que puede tener el PP de Siero para mí, con él tenemos garantizado el gobierno en el concejo eternamente. Hay que caer muy bajo para descalificar a todo un equipo de funcionarios, que son quienes realizan las pruebas de acceso en la administración, y descalificar a una persona que tiene todo el derecho del mundo a trabajar a pesar de haber sido concejal en otro Ayuntamiento, una persona a la que no conocía».