El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros. A. F. G.

El PP de Siero: «Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor»

Juan Luis Berros dice que estudiará medidas por ser injuriado: Ángel García, 'Cepi', le llamó babayu

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:31

El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, insistió este viernes en sus acusaciones: «Trabaja en Urbanismo, por lo que le cogieron de ... forma irregular de la bolsa del Patronato Deportivo», dijo en referencia al exedil del PSOE de Oviedo contratado un mes como ordenanza. Afirma el edil que «se saltaron a varias personas que había antes en la lista y que no las llamaron; insistiré, hay nepotismo, favoritismo por parte del regidor en el nombramiento de esa persona. Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Siero: «Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor»

El PP de Siero: «Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor»