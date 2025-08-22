El PP, sobre los pitufos de Siero: «Somos un 'meme' nacional»

El Partido Popular de Siero mantiene viva la batalla contra la instalación de Pitufa Karateca en una rotonda de La Pola, en la ... de acceso por Ferrera. El concejal de esta formación Borja Lapuerta dijo que «una vez más, somos pioneros en el concejo en la estupidez y nos gustaría que, por una vez, este alcalde –Ángel García, 'Cepi', del PSOE– reflexionara y que no hiciese del municipio un 'meme' constante en toda España».

El edil recuerda que la iniciativa de recogida de firmas en la villa la capitanea el PP, «pero la petición partió de los propios vecinos de la localidad. Y no tendríamos problema en hacer extensiva esta campaña a otras poblaciones», dijo en referencia a la iniciativa de colocar otra gran figura de estos personajes en El Berrón, Pitufa Ferroviaria.

Ampliar Borja Lapuerta.

«Vemos que tiene en mente poner otra en Viella; si esta es la línea a seguir consideramos que esta propuesta tendría que haber estado incluida en su programa electoral», por el gasto que supone, unos 35.000 euros para imagen.

Apunta a la justificación para colocar una figura en El Berrón, que partió de la Asociación de Jóvenes. «Si al final se va a mover por peticiones vecinales, hay que decirle al alcalde que hay muchas pendientes, sobre todo en la zona rural del municipio. El PP va a estar donde nos pidan los vecinos», añadió.

¿Es incompatible un pitufo con una figura que haga referencia a una fiesta, como los Güevos Pintos? «Hay que aclarar que estamos contra el gasto en sí. No es una prioridad. Pero una vez que el gasto está aprobado, sí que pedimos que se haga con una imagen vinculada a las tradiciones de cada población».