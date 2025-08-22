El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mesa del PP para recabar firmas contra Pitufa Karateca en La Pola. A. F. G.

El PP, sobre los pitufos de Siero: «Somos un 'meme' nacional»

El concejal popular Borja Lapuerta señala que la campaña de firmas contra la Pitufina en La Pola surgió de los propios vecinos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:35

El Partido Popular de Siero mantiene viva la batalla contra la instalación de Pitufa Karateca en una rotonda de La Pola, en la ... de acceso por Ferrera. El concejal de esta formación Borja Lapuerta dijo que «una vez más, somos pioneros en el concejo en la estupidez y nos gustaría que, por una vez, este alcalde –Ángel García, 'Cepi', del PSOE– reflexionara y que no hiciese del municipio un 'meme' constante en toda España».

