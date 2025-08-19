El PP suma ya mil firmas contra la Pitufina Karateca en La Pola: «Es de poco sentido común»

Casi un millar de firmas en tres horas. Esta es la cantidad de rúbricas que el Partido Popular lleva recogidas en su campaña para ... evitar que Pola de Siero tenga una figura gigante de la Pitufina Karateca. Una figura que, incide el PP , nada tiene que ver con la cultura y tradición polesa y que, añaden, no gusta a los vecinos.

«Los polesos no se identifican con la Pitufina Karateka», remarca la concejala Natalia González, quien este martes acudió al puesto de recogida de firmas ubicado junto a la plaza de Abastos.

Los populares sostienen que la futura estatua que se colocará en Pola de Siero no puede ser una Pitufina Karateka, al estilo de la figura del Pitufo Gruñón que ya luce en Lugones. Consideran que ha de ser «algo representativo de La Pola». Como por ejemplo algo relacionado con los Güevos Pintos. E insta al alcalde de Siero a escuchar a los vecinos y dar marcha atrás en su idea de llevar a la Pitufina Karateca a la capital polesa.

«Esperamos que el alcalde reflexione, que escuche a los polesos y al resto de vecinos de Siero y cambie de opinión», apuntó la edil.

Otra en El Berrón

Pero, una semana después de que se pusiera en marcha esta campaña el regidor no sólo no ha cambiado de criterio sino que ha anunciado que habrá una segunda pitufina en el concejo, la tercera figura con la que contará Siero del universo creado por Peyo. Aún no se sabe qué tipo de pitufina será, aunque sí que se ubicará en El Berrón; a petición, dijo el alcalde Ángel García, de un grupo de jóvenes de esa localidad.

«Es de poco sentido común. No entendemos esa obsesión por poner pitufos en todas las parroquias del concejo», lamentó Natalia González, quien sí puntualizó que nada en contra tienen en el PP hacia los Pitufos. Sólo que estos seres, argumentan, nada tienen que ver con la identidad de los polesos.