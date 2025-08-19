El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Natalia González, a la derecha, charla con una vecina en la carpa para recoger firmas en La Pola. E. C.

El PP suma ya mil firmas contra la Pitufina Karateca en La Pola: «Es de poco sentido común»

Incide en que los vecinos no se identifican con esa figura, que el Ayuntamiento tiene intención de colocar en la capital polesa

Sara García Antón

Sara García Antón

Pola de Siero

Martes, 19 de agosto 2025, 18:19

Casi un millar de firmas en tres horas. Esta es la cantidad de rúbricas que el Partido Popular lleva recogidas en su campaña para ... evitar que Pola de Siero tenga una figura gigante de la Pitufina Karateca. Una figura que, incide el PP , nada tiene que ver con la cultura y tradición polesa y que, añaden, no gusta a los vecinos.

