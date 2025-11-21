El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
Coches estacionados en las plazas reservadas ante el Ayuntamiento. A. F. G.

Prescriben «por falta de gestión» multas a 'Cepi' y a la edil de La Fresneda, afirma Podemos de Siero

«Nos preocupa la dejadez, pero más aún que todo esto ocurra en un momento en el que el regidor está empeñado en desmantelar la Policía Local»

A. F. G.

Siero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00

La edil de Podemos en Siero, Silvia Tárano, denuncia que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la portavoz de la Plataforma Vecinal ... de la Fresneda, Alejandra Cuadriello, «han quedado sin ser sancionados gracias a que los procedimientos han prescrito por falta de gestión».

