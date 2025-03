Presentan 1.853 firmas, recogidas en tres días, contra la ampliación de la zona azul en Siero

Los comerciantes de Pola de Siero presentaron, en el registro municipal, un total de 1.853 firmas de vecinos recogidas en tres días contra ... el aumento de la zona azul en Siero. La propuesta inicial del equipo de gobierno es extender el estacionamiento regulado a los aparcamientos disuasorios, alegando que se iba a aumentar la rotación.

El colectivo considera también insuficiente la medida de implantar la primera media hora gratuita y se pide más tiempo. El Pleno acordó este jueves iniciar el expediente para licitar el nuevo contrato de concesión de servicios de estacionamiento de la ordenación y regulación del aparcamiento.

En este sentido, el regidor destacó que, respecto al nuevo modelo, «no está nada decidido» y que puede haber modificaciones al planteamiento actual. «Incluso se podría volver a la zona blanca total», dijo, a la vez que advertía de que desaparecería cualquier rotación y el estacionamiento se haría imposible. «Entendemos que la regulación favorece al comercio y lo único que se busca desde el Ayuntamiento es que no cueste dinero, por lo que no hay afán recaudatorio».

La alternativa sería dejarlo todo en zona blanca, «que no lo descartamos, pero estamos convencidos de que habría menos aparcamiento. Solo buscamos que haya rotación. Y si los comerciantes lo piden, no hay problema, pero que lo piensen bien».

Los comerciantes, por su parte, denuncian que, desde hace años, «hemos ido perdiendo clientes, y no es porque no sepamos vender o porque seamos caros. Nos dicen que, después de dar vueltas durante 10 minutos, se van porque no encuentran sitio para aparcar. Apenas quedan plazas en la carretera general ni en Florencio Rodríguez, y se están eliminando en el parque de la Luz. Pero el equipo de gobierno nos dijo que no pasaba nada porque había aparcamientos disuasorios».

Señalan que «el problema es que habrá que pagar 360 euros al año por aparcar en la calle. Ni todo el mundo dispone de garaje ni hay suficientes plazas para guardar todos los vehículos».