El PSOE de Siero incluirá las peticiones del PP en las cuentas si la aprobación es bianual

Menos de quince minutos duró la segunda reunión que mantuvieron este lunes el equipo de gobierno socialista y los responsables municipales del PP para tratar ... la elaboración de los presupuestos de Siero.

En el primer encuentro los populares habían lanzado una serie de actuaciones que el PSOE debería asumir para que apoyasen las cuentas de Siero de 2026. Y así lo hicieron. En la segunda reunión, el alcalde, Ángel García –que estuvo acompañado del primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez– les manifestó su intención de asumir todas sus propuestas, pero lo hizo con una condición: la promesa de aprobar no sólo las cuentas de 2026, sino también las de 2027.

El portavoz popular, Juan Luis Berros –que acudió a la reunión junto a la concejala Graciela Velasco– entiende que comprometerse a aprobar dos presupuestos «es darles un cheque en blanco».

La razón esgrimida por los socialistas para lanzar tan inusual condición es que dos años es el plazo que «calculamos que nos llevara desarrollar todo los que pide el PP, incluso llegaría hasta 2028». Añadieron que «hemos hecho un esfuerzo grande por asumir las peticiones que hace el Partido Popular si están dispuestos a firmar un acuerdo presupuestario bianual». García sí indicó con firmeza que, una vez aceptadas las propuestas populares, «el resto de actuaciones serán decisión del equipo de gobierno».

La interpretación de este compromiso bianual es diferente desde las filas populares. Su portavoz entiende que «podríamos apoyar las cuentas para 2026, pero en ningún caso comprometeremos ahora el apoyo para las del año siguiente». Berros recuerda que «en 2027 habrá elecciones municipales, por lo que se diseñará un presupuesto electoralista».

Las peticiones populares se centran en construir una plaza de abastos en Lugones, reabrir la oficina de atención al consumidor en La Pola, recuperar el cuartelillo de la Policía Local en Lugones, adquirir la casona de Leceñes para habilitar un museo de los Sidros y Les Comedies, un aparcamiento en la polesa avenida de Gijón, asumir los gastos de las diversas cooperativas de agua del municipio, habilitar una acera en Lieres y asumir el arreglo de la pasarela sobre las vías de Renfe en Lugones.

El PSOE tiene mayoría absoluta en la Corporación sierense, pero su intención es contar con el máximo de apoyos a una propuesta a la que, en principio, podrían sumarse IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, como ya hicieron en ediciones precedentes. A día de hoy está en el aire el apoyo de, PP, que parece casi imposible, y el de Somos, aunque en ambos casos las negociaciones no están cerradas.