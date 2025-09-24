El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los galardonados de la fiesta de La Merced de Llanera, junto a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; y la alcaldesa Eva María Pérez. Mario Rojas

Lastra destaca la «labor transformadora» en la reinserción social de los reclusos

La delegada del Gobierno aplaude a la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión asturiana durante la fiestas de La Merced en Llanera

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:56

El restaurante Peña Mea, en Guyame (Llanera), acogió este miércoles la fiesta de La Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. Una ocasión especial ... en la que se entregaron medallas a los funcionarios de la prisión asturiana y se reunieron las principales autoridades de las áreas de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y demás representación municipal de varios ayuntamientos, incluido el anfitrión, liderado por la alcaldesa Eva María Pérez.

