Lastra destaca la «labor transformadora» en la reinserción social de los reclusos
La delegada del Gobierno aplaude a la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión asturiana durante la fiestas de La Merced en Llanera
Villaviciosa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:56
El restaurante Peña Mea, en Guyame (Llanera), acogió este miércoles la fiesta de La Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. Una ocasión especial ... en la que se entregaron medallas a los funcionarios de la prisión asturiana y se reunieron las principales autoridades de las áreas de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y demás representación municipal de varios ayuntamientos, incluido el anfitrión, liderado por la alcaldesa Eva María Pérez.
Se trató de una cita en la que se invitó a los presentes a «reflexionar sobre la empatía» y en la que la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, destacó el papel que desempeñan las instituciones penales en «el proceso de reinserción» de los presos, en concreto, la «labor transformadora» de las instalaciones de Asturias.
«Todo ser humano tiene la capacidad de reconstruirse y de volver a empezar y nuestro centro supone mucho más que un lugar de custodia, se ha consolidado como un espacio de atención», señaló a los presentes. Por ello, hizo una mención especial a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la región que se ha «convertido en un referente nacional», la cual «ejemplifica la apuesta por la intervención y acompañamiento real» de los reclusos.
Sus impulsores, Faustino García y Begoña Longoria, jubilados el año pasado, «entendieron que hay personas que necesitan ser escuchadas y educadas», por ello, el Gobierno les ha concedido las Medallas al Mérito Civil.
1 /
Asimismo, la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, también destacó la labor de la UTE, tanto con los internos como con sus familias. Al igual que Lastra, lo definió como «un referente» en el país que el resto de comunidades ha imitado.
Como prisión, dijo, «nuestra misión es proteger la sociedad, garantizando la seguridad». Sin embargo, también lo es «trabajar» para que los reclusos «encuentren una salida digna que les permita regresar a la sociedad en mejores condiciones».
Por ello, agradeció la labor desinteresada de los más de 300 voluntarios que intervienen en treinta actividades diferentes, como programas de formación, talleres culturales, actividades deportivas y demás. Sin contar el resto de asociaciones, entidades y demás trabajadores de la prisión.
Galardonados en las fiestas de la Merced
-
Mención Honorífica por la prestación de servicios durante 25 años José Antonio Camacho
-
Román Granda
-
Secundino Valdés
-
Placas de Reconocimiento por su dedicación durante 40 años Rafael Barroso
-
Cipriano Familiar
-
José Antonio Gorostiaga
-
José Ramón Paniagua
-
Hipólito Peláez
-
Jesús Tercero
-
Matilde López
-
Placa de Reconocimiento a la trayectoria profesional Juan José Menéndez-Moran
-
Medallas al Mérito Social Penitenciario Bronce: Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias
-
Plata: María José Mora, interventora regional de Hacienda en Asturias
-
Medalla de Plata al Mérito Penitenciario Camino Reinares, psicóloga del centro
-
Mención Honorífica Melanie Llamas, funcionaria en prácticas del Cuerpo de Ayudantes
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, habló de la «función constitucional» de los jueces, una «pieza clave» del sistema jurídico, al igual que los centros penitenciarios y las penas que se cumplen. También dedicó unas palabras a la reinserción, pues «según la Constitución», el sistema judicial y legal actual «no sólo expía la culpa» y obliga a cumplir prisión, sino que «también busca la reeducación».
«Mayor volumen»
Además de la labor transformadora se hizo un repaso de las cifras de este año, pasando de los 965 internos según datos de septiembre de 2024 a superar los 1.050 a día de hoy, notándose un mayor «volumen de ocupación», según Martínez. Esta «leve» subida, señaló la directora, «nos acerca a cifras previas a la pandemia». Se ha notado también un incremento de condenas de corta duración por delitos contra la seguridad del tráfico y violencia de género, entre otros.
Mientras tanto, además de agradecer la labor de todas las unidades de la prisión, repasó el número de trabajadores de este año que bajan hasta los 525, un «dato similar al del año pasado», cuando se contabilizaron 530. La particularidad de este año es que «hay más de carrera y menos de prácticas», una tendencia que espera que se «consolide» en el próximo concurso de traslados y que se formen el número de plazas suficientes.
El Centro Penitenciario de Asturias crea una base de datos histórica
El Centro Penitenciario de Asturias va en camino de convertirse en un pionero en documentación histórica.
Durante la celebración de las fiestas de La Merced en el restaurante Peña Mea, en Guyame (Llanera), la directora a de la prisión asturiana, Nieves Martínez, habló del principal proyecto de este año por el cual se está trabajando en crear una base de datos integrada con las fichas personales históricas de presos del pasado.
Se convertirá en «el primer centro penitenciario de España» en hacerlo realidad
De esta manera se contribuye «a la protección de documentación de sumo interés para la reconstrucción vital de muchas personas», por lo que se constituye «una fuente importantísima para la investigación histórica».
En su discurso al público, destacó la relación que une al centro penitenciario con el Archivo Histórico Provincial de Asturias, «uno de los mejores de nuestro país y que ocupa desde hace 15 años el edificio rehabilitado de la antigua cárcel de Oviedo».
50.000 expedientes
A lo largo de los últimos años de «colaboración mutua», dijo, «se han generado efectos muy positivos entre ambas instituciones». Por ejemplo, se ha transferido con éxito alrededor de 50.000 expedientes de reclusos, labor que aún continúan desarrollando a día de hoy.
La puesta en marcha para crear la base de datos es la conclusión directa de esta colaboración y uno de los planes más importantes hasta la fecha que coloca al Centro Penitenciario de Asturias a la cabeza. Dicho traspaso de información de fichas comenzará a hacerse en los próximos meses».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.