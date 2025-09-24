Lastra destaca la «labor transformadora» en la reinserción social de los reclusos

El restaurante Peña Mea, en Guyame (Llanera), acogió este miércoles la fiesta de La Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. Una ocasión especial ... en la que se entregaron medallas a los funcionarios de la prisión asturiana y se reunieron las principales autoridades de las áreas de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y demás representación municipal de varios ayuntamientos, incluido el anfitrión, liderado por la alcaldesa Eva María Pérez.

Se trató de una cita en la que se invitó a los presentes a «reflexionar sobre la empatía» y en la que la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, destacó el papel que desempeñan las instituciones penales en «el proceso de reinserción» de los presos, en concreto, la «labor transformadora» de las instalaciones de Asturias.

«Todo ser humano tiene la capacidad de reconstruirse y de volver a empezar y nuestro centro supone mucho más que un lugar de custodia, se ha consolidado como un espacio de atención», señaló a los presentes. Por ello, hizo una mención especial a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la región que se ha «convertido en un referente nacional», la cual «ejemplifica la apuesta por la intervención y acompañamiento real» de los reclusos.

Sus impulsores, Faustino García y Begoña Longoria, jubilados el año pasado, «entendieron que hay personas que necesitan ser escuchadas y educadas», por ello, el Gobierno les ha concedido las Medallas al Mérito Civil.

Asimismo, la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, también destacó la labor de la UTE, tanto con los internos como con sus familias. Al igual que Lastra, lo definió como «un referente» en el país que el resto de comunidades ha imitado.

Como prisión, dijo, «nuestra misión es proteger la sociedad, garantizando la seguridad». Sin embargo, también lo es «trabajar» para que los reclusos «encuentren una salida digna que les permita regresar a la sociedad en mejores condiciones».

Por ello, agradeció la labor desinteresada de los más de 300 voluntarios que intervienen en treinta actividades diferentes, como programas de formación, talleres culturales, actividades deportivas y demás. Sin contar el resto de asociaciones, entidades y demás trabajadores de la prisión.

Galardonados en las fiestas de la Merced Mención Honorífica por la prestación de servicios durante 25 años José Antonio Camacho

Román Granda

Secundino Valdés

Placas de Reconocimiento por su dedicación durante 40 años Rafael Barroso

Cipriano Familiar

José Antonio Gorostiaga

José Ramón Paniagua

Hipólito Peláez

Jesús Tercero

Matilde López

Placa de Reconocimiento a la trayectoria profesional Juan José Menéndez-Moran

Medallas al Mérito Social Penitenciario Bronce: Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias

Plata: María José Mora, interventora regional de Hacienda en Asturias

Medalla de Plata al Mérito Penitenciario Camino Reinares, psicóloga del centro

Mención Honorífica Melanie Llamas, funcionaria en prácticas del Cuerpo de Ayudantes

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, habló de la «función constitucional» de los jueces, una «pieza clave» del sistema jurídico, al igual que los centros penitenciarios y las penas que se cumplen. También dedicó unas palabras a la reinserción, pues «según la Constitución», el sistema judicial y legal actual «no sólo expía la culpa» y obliga a cumplir prisión, sino que «también busca la reeducación».

«Mayor volumen»

Además de la labor transformadora se hizo un repaso de las cifras de este año, pasando de los 965 internos según datos de septiembre de 2024 a superar los 1.050 a día de hoy, notándose un mayor «volumen de ocupación», según Martínez. Esta «leve» subida, señaló la directora, «nos acerca a cifras previas a la pandemia». Se ha notado también un incremento de condenas de corta duración por delitos contra la seguridad del tráfico y violencia de género, entre otros.

Mientras tanto, además de agradecer la labor de todas las unidades de la prisión, repasó el número de trabajadores de este año que bajan hasta los 525, un «dato similar al del año pasado», cuando se contabilizaron 530. La particularidad de este año es que «hay más de carrera y menos de prácticas», una tendencia que espera que se «consolide» en el próximo concurso de traslados y que se formen el número de plazas suficientes.