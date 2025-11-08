El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mercadillo de otoño en El Berrón M. V.

Productos ecológicos, artesanía y amagüestu en el tercer Encuentro Otoñal de El Berrón

La cita otoñal de El Berrón ya tiene un sitio fijo en el calendario festivo del concejo de Siero.

Marta Varela

El Berrón (Siero)

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:49

El tercer Alcuentro Otoñal de El Berrón volvió a llenar el Parque de El Ferroviario de artesanía, productos ecológicos, artesanía y diferentes productos de alimentación, ... Un evento que organiza la Asociación Amigos de El Berrón y que cada año atrae a más vecinos a disfrutar de las propuestas de los quince puestos que este año ofrecieron sus propuestas, principalmente gastronómicas.

