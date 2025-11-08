Productos ecológicos, artesanía y amagüestu en el tercer Encuentro Otoñal de El Berrón

El tercer Alcuentro Otoñal de El Berrón volvió a llenar el Parque de El Ferroviario de artesanía, productos ecológicos, artesanía y diferentes productos de alimentación, ... Un evento que organiza la Asociación Amigos de El Berrón y que cada año atrae a más vecinos a disfrutar de las propuestas de los quince puestos que este año ofrecieron sus propuestas, principalmente gastronómicas.

La miel ecológica, velas aromáticas, figuras de ganchillo y fieltro, talla en madera y cristal, quesos artesanales junto a pan y pastelería gallega, fueron algunos de los productos que estuvieron a disposición de vecinos y visitantes.

Los niños también fueron protagonistas con un espacio propio de pintacaras, y personajes infantiles animando el mercado. Mientras los miembros de la asociación ofrecieron su particular amagüestu, que llenaba todo el espacio de un olor típico del otoño asturiano.

La cita otoñal de El Berrón ya tiene un sitio fijo en el calendario festivo del concejo de Siero.