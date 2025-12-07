La promotora Laujan reactiva su proyecto en Lugones, que incluye un parking

La promotora Laujan Inmuebles avanza en la tramitación para desarrollar una unidad de actuación en Lugones. El Estadio de Detalle de este proyecto, la unidad ... UA 19, está ya en fase de consultas previas dentro del proceso de evaluación ambiental, en la Administración regional.

El objetivo es desarrollar este ámbito según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Siero, definiendo alineaciones, rasantes, zonas verdes, espacios libres, equipamientos y viales, respetando parámetros urbanísticos para un uso principalmente residencial con componentes comerciales.

Calles de 15 metros

La superficie de esta unidad es de 36.383 metros cuadrados y está ubicada junto a la antigua N-630 (hoy AS-381) y AS-II. La propuesta plantea reordenar manzanas para lograr una mayor funcionalidad comercial y residencial, manteniendo los viales del Plan General de Ordenación Urbana, detalla el documento; es decir, calles de 15 metros de ancho y rotonda central. Además, se cederá el 10% de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento de Siero (4.555 metros cuadrados), libre de cargas, o su equivalente en metálico si no es ejecutable.

Además, el diseño previsto incluye un espacio privado libre en manzana 16 para aparcamiento superficial. El ámbito se desarrolló previamente en 2009-2010 (el estadio de detalle llegó a estar aprobado en junio de 2010 e incluso fue publicado en el BOPA en agosto), pero se interrumpió por la crisis inmobiliaria. Los propietarios actuales (mayoritarios) han decidido dar inicio a un nuevo procedimiento y comenzar desde el principio con una ordenación más adaptada a sus necesidades, prescindiendo de mecanismos como traslados de aprovechamientos a otras unidades.