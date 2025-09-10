El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera nacional 634a, donde se proyecta una glorieta de acceso al futuro parque de baterías. A. F. G.

Proyectan una nueva rotonda junto al gran parque de baterías previsto en Argüelles

El vial de acceso al almacén energético, ya autorizado ambientalmente, se realizará desde la carretera nacional 634a

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:29

Ya se ha iniciado el proceso de información pública para el proyecto de conexión vial que permitirá acceder al gran parque de baterías previsto ... en Argüelles (Siero). Será la empresa propietaria de la parcela la encargada de ejecutar los trabajos, que tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Lo más destacable de la actuación es que se va a habilitar una glorieta en la carretera nacional 634a, que conecta la glorieta de Noreña desde la N-634 con San Miguel de la Barreda. Una rotonda que también mejorará el acceso a la fábrica de prefabricados de hormigón, la que impulsa este plan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  10. 10 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Proyectan una nueva rotonda junto al gran parque de baterías previsto en Argüelles

Proyectan una nueva rotonda junto al gran parque de baterías previsto en Argüelles