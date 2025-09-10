Proyectan una nueva rotonda junto al gran parque de baterías previsto en Argüelles

Ya se ha iniciado el proceso de información pública para el proyecto de conexión vial que permitirá acceder al gran parque de baterías previsto ... en Argüelles (Siero). Será la empresa propietaria de la parcela la encargada de ejecutar los trabajos, que tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Lo más destacable de la actuación es que se va a habilitar una glorieta en la carretera nacional 634a, que conecta la glorieta de Noreña desde la N-634 con San Miguel de la Barreda. Una rotonda que también mejorará el acceso a la fábrica de prefabricados de hormigón, la que impulsa este plan.

Este nuevo parque energético –que surge de la unión de tres proyectos independientes previos– continúa con su tramitación en el Principado porque no está afectado por la suspensión temporal de licencias decretada por el Gobierno regional el pasado mes. Y es que esta parcela está catalogada como industrial. El mismo día de esta resolución se autorizó ambientalmente la implantación de este súper almacén, que se encuentra a menos de cien metros de viviendas. Los afectados estallaron ante esta situación y claman por una paralización de licencias hasta conocer los criterios que se vayan a establecer en las futuras directrices sectoriales en la región.

Esos tres proyectos de almacenes energéticos están impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power– que pretendían instalar parques de baterías para el almacenamiento energético en diferentes puntos de la zona rural de Siero, en Argüelles y San Miguel de la Barreda, generando un profundo rechazo social. Ahora, los promotores impulsan esta nueva iniciativa concentrando los tres planes –los dos citados y otro de Meres– para su instalación en esta parcela en Argüelles por ser un terreno industrial en la zona de Fuentespino.

¿Sin impacto?

En la documentación presentada –se trata de tres proyectos, con tres procesos diferentes de información pública, pero con textos prácticamente iguales– se determinan también las diferentes afecciones que tendría este parque de baterías. Así, en cuanto a la posible contaminación acústica, se defiende que las simulaciones efectuadas indican que los valores de ruido emitidos por la instalación «no causan afección acústica relevante a ninguna zona habitada o que tenga consideración de zona residencial». No hay núcleos poblacionales cerca, pero sí viviendas.

«Paralelamente, analizando el impacto conjunto que causaría el funcionamiento de todas las plantas de baterías proyectadas en el entorno del proyecto, se observa que no se superan los límites legales establecidos en los puntos receptores ubicados en las viviendas más cercanas. Por lo tanto, no será necesario plantear medidas correctoras adicionales para mitigar el impacto acústico, ya que se cumple con la normativa vigente en cuanto a la intensidad y propagación del ruido», se señala.

Loli Prendes es la presidenta de la asociación vecinal en Argüelles. «La noticia de la aprobación nos cayó como un jarro de agua fría. ¿Dónde se encuentran nuestras alegaciones? No nos han respondido. Se nos obvia». Prendes recuerda –como ya informó EL COMERCIO– que se presentó toda una batería de escritos –tanto a nivel individual como colectivo– explicando los motivos por los que el almacén energético no debía instalarse al lado de casas «en las que hay que recordar, porque parece que no se tienen en cuenta, aquí vive gente».