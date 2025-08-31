El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pastor alemán, en la primera jornada de la cita en Llanera. Mario Rojas

Pruebas de carácter del pastor alemán en Llanera

Seis perros se someten a examen para determinar si cumplen los cánones de la raza y superan las pruebas de idoneidad

S. G. A.

Llanera

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:51

Seis perros pastor alemán pusieron a examen sus habilidades este domingo en Llanera, donde se celebraron unas pruebas de idoneidad (Körung, TSI y de resistencia). Estas pruebas sirven para constatar el carácter del pastor alemán y también ver si es adecuado para la cría.

Así, en el Körung, los seis canes primero salieron con el guía, primero atados y después sueltos, para a su orden y ante un figurante pasar a atacarlo. Fue entonces el momento de comprobar cómo era la mordida del can para determinar si es apto o no. En el TSI se busca valorar la nobleza del animal. El perro tiene que defender a su dueño de un ataque, simulado con un figurante. Y, a la contra, tiene que saber permanecer inmutable junto a un grupo de gente, en función de lo que se requiera.

La jornada, organizada por la Delegación de Asturias y Galicia del Club Español del Perro Pastor Alemán, se cerró con las pruebas de resistencia. Tuvieron que recorrer 20 kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  4. 4

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  8. 8 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  9. 9

    El Tartiere volvió a rugir de alegría
  10. 10

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pruebas de carácter del pastor alemán en Llanera

Pruebas de carácter del pastor alemán en Llanera