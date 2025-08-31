Pruebas de carácter del pastor alemán en Llanera Seis perros se someten a examen para determinar si cumplen los cánones de la raza y superan las pruebas de idoneidad

Seis perros pastor alemán pusieron a examen sus habilidades este domingo en Llanera, donde se celebraron unas pruebas de idoneidad (Körung, TSI y de resistencia). Estas pruebas sirven para constatar el carácter del pastor alemán y también ver si es adecuado para la cría.

Así, en el Körung, los seis canes primero salieron con el guía, primero atados y después sueltos, para a su orden y ante un figurante pasar a atacarlo. Fue entonces el momento de comprobar cómo era la mordida del can para determinar si es apto o no. En el TSI se busca valorar la nobleza del animal. El perro tiene que defender a su dueño de un ataque, simulado con un figurante. Y, a la contra, tiene que saber permanecer inmutable junto a un grupo de gente, en función de lo que se requiera.

La jornada, organizada por la Delegación de Asturias y Galicia del Club Español del Perro Pastor Alemán, se cerró con las pruebas de resistencia. Tuvieron que recorrer 20 kilómetros.

