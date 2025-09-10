El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acto de entrega, en Villaviciosa, de los cheques del concurso ganadero de Llanera. E. C.

Puja ganadera desde Llanera para ayudar a los más vulnerables

El concurso de ganado entrega sus cheques solidarios a la Fundación Vinjoy y Llanera sin Barreras. José Antonio Carbajosa se hizo con la res subastada

E. C.

Villaviciosa / Llanera

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:11

Iniciativa solidaria, dentro de las actividades vinculadas al Concurso-Subasta de Ganado de Llanera, que tuvo lugar en agosto. El escenario elegido fue la finca La Mesada, de José Antonio Carbajosa, en Villaviciosa, donde este miércoles se hizo entrega de los cheques procedentes de la subasta benéfica de la ternera.

La res subastada fue donada por la ganadera María Rosa López Díaz, del concejo de Las Regueras, y alcanzó un precio final de 2.450 euros, gracias a la puja realizada por el propio José Antonio Carbajosa, a través de la firma Inverpor. Esta puja permitió que la recaudación se destinase íntegramente a dos entidades sociales de referencia en Asturias: la Asociación Llanera sin Barreras y la Fundación Vinjoy.

En el acto de entrega, los cheques fueron recogidos por María José González, presidenta de Llanera sin Barreras, y por Adolfo Rivas, director de la Fundación Vinjoy. Ambos agradecieron el apoyo recibido y aludieron a la importancia de este tipo de iniciativas solidarias para dar continuidad a su labor social.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal Nicolás Fernández, destacaron la importancia de esta subasta, que, en su opinión, hace que se lleven aún más lejos la solidaridad que siempre define al mundo rural .

Eva María Pérez también resaltó la generosidad de José Antonio Carbajosa, tanto por su puja solidaria como por acoger en su finca el acto de entrega de los cheques: «Un ejemplo de compromiso social y de cercanía con las entidades que trabajan en favor de la inclusión y de las personas en situación de vulnerabilidad».

Llanera, incidieron en el acto, vuelve a mostrar que su Concurso-Subasta de Ganado es no solo un escaparate del sector primario asturiano, sino también una oportunidad para tender puentes de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.

