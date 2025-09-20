El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vecinos y visitantes bajo la carpa de la fiesta, este sábado. F. C.

Pumarabule, en Siero, celebra su Xaréu con costillada y música

El plato fuerte es la gran parrillada bajo la carpa de la fiesta

E. C.

Siero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:46

Vecinos de Pumarabule, en Siero, celebraron este sábado su populosa fiesta, el Xaréu, con sidra, música, torneos de parchís y tute, y con la ... ya tradicional parrillada bajo la carpa que se instala para la ocasión.

