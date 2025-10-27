Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida» La Audiencia Provincial ratifica los cuatro años de cárcel para el conductor que causó en 2022 un brutal accidente en la A-66 en el que murió Juan José Fernández Jiménez, un vecino de Mieres de 40 años que se dirigía a su puesto de trabajo

Olaya Suárez Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 13:14

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel para el kamikaze que en septiembre de 2022 mató a un vecino de Mieres en un accidente en la A-66, en Ribera de Arriba. Cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida y condujo cinco kilómetros en dirección contraria, tras una noche de copas en San Mateo. El tribunal ratifica la sentencia del juzgado de lo Penal 3 de Oviedo y lo considera autor de los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en concurso de un delito de homicidio por imprudencia grave, así como lesiones por imprudencia grave.

El condenado, J. M. A., de 30 años y vecino de Colunga, interpuso un recurso de apelación solicitando su libre absolución, alegando un error en la valoración de la prueba. Argumentaba que la jueza había «privilegiado el estudio del Servicio de Toxicología frente a la pericia de la defensa y el perito que aseguraba que presentaba una alcoholemia en sangre inferior». También, que se trataba de «una imprudencia no grave; conducía a una velocidad moderada, sufriendo un despiste en el acceso a la autovía debido a la falta de una correcta señalización».

Sin embargo, en la resolución judicial con la que se desestima el recurso, se detalla que «condujo cinco kilómetros en sentido contrario, sin advertir las luces largas de los otros conductores e ignorando a todos los vehículos que le venían a frente». «Estremecedoras y altamente reveladoras de su conducción mermada por su ingesta alcohólica resultaron sus frases en el juicio: 'No veía que venían en dirección contraria, los coches me venían de frente, pero ni vi ninguna señal'. Ese desprecio por la vida propia y ajena fue causado por la ingesta alcohólica que le llevó a ignorar todas las señales de alarma«. »El acusado carecía de capacidad de reacción«, recoge el fallo.

Los agentes de la Guardia Civil que declararon en la vista oral explicaron que no había señales de frenada ni maniobras evasivas cuando embistió brutalmente al vehículo que conducía Juan José Fernández Jiménez, de 40 años, vecino de Mieres y que acudía a su puesto de trabajo al Ayuntamiento de Grado cuando el kamikaze le arrebató la vida.

En el vehículo del conductor ahora condenado viajaba también un amigo suyo con el que había salido de copas por Oviedo aquella madrugada del 21 de septiembre de 2022 y con el que regresaba a Colunga (por el camino erróneo y en dirección contraria). En el juicio ese testigo relató que el kamikaze había tomado alrededor de ocho cervezas a lo largo de la noche. A los cuatro años de cárcel se suma la retirada del permiso de conducir durante seis años.