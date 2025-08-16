El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los concejales del PP Javier Mateus, Borja Lapuerta y Natalia González, junto a la peana donde se prevé instalar la figura de la pitufa. E. C.

«La recogida de firmas en Siero contra la Pitufa Karateca está siendo espectacular»

El PP censura al alcalde, Ángel García, por recurrir a un «inexistente debate de género para justificar un despilfarro de 35.000 euros en la figura» que se instalará en La Pola

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:16

Profundo malestar en el Partido Popular de Siero por la última acusación del alcalde, Ángel García, 'Cepi', a cuenta de la instalación de ... Pitufa Karateca en La Pola. «Acudir a un inexistente debate de género con la intención de justificar un despilfarro de 35.000 euros es ridículo y de mal gusto. Los vecinos de la villa han hablado, y la acogida de nuestra recogida de firmas ha sido espectacular. Hacía tiempo que no veíamos a los polesos tan unidos bajo una misma causa, y eso es algo que al regidor le genera frustración», afirmó el edil popular Borja Lapuerta.

