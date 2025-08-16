«La recogida de firmas en Siero contra la Pitufa Karateca está siendo espectacular»

Profundo malestar en el Partido Popular de Siero por la última acusación del alcalde, Ángel García, 'Cepi', a cuenta de la instalación de ... Pitufa Karateca en La Pola. «Acudir a un inexistente debate de género con la intención de justificar un despilfarro de 35.000 euros es ridículo y de mal gusto. Los vecinos de la villa han hablado, y la acogida de nuestra recogida de firmas ha sido espectacular. Hacía tiempo que no veíamos a los polesos tan unidos bajo una misma causa, y eso es algo que al regidor le genera frustración», afirmó el edil popular Borja Lapuerta.

El PP ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la instalación de esa figura en la rotonda de Ferrera, de entrada a La Pola desde la autovía minera AS-I. ¿Y qué dijo 'Cepi' al respecto? «Las críticas del PP vienen porque se trata de una pitufa. Si fuera un pitufo, seguramente no se opondrían. Espero que ese rechazo no sea porque se trata de una mujer pitufa», afirmó el socialista a través de EL COMERCIO.

«Este grupo municipal –prosigue Lapuerta– no permitirá que un alcalde y militante de un partido investigado por gastarse el dinero de todos los españoles en prostitución nos dé ninguna lección de feminismo o igualdad. ¿Qué será lo próximo, acusarnos de terraplanistas por habernos opuesto a que se gaste medio millón de euros en un mapamundi para una glorieta en Lugones?»

La postura del PP de Siero respecto a los Pitufos ha sido siempre la misma, asegura el concejal: «Nos hemos opuesto al pitufo de Lugones, nos hemos opuesto el pasado Pleno de mayo a nombrar una calle en Lugones como la calle de Los Pitufos y nos hemos opuesto desde el principio a la figura de la Pitufina Karateka de La Pola que no, no 'mola mogollón'», dijo en alusión a una declaración del alcalde.

Ampliar Imagen de la Pitufa Karateca.

«Se trata de no derrochar el dinero de nuestros vecinos en gustos y caprichos personales y, sobre todo, se trata de defender y priorizar nuestros símbolos y nuestra cultura, que bastante rica y variada es. Por eso, a nuestro entender, una escultura de los Güevos Pintos sí representa a la perfección la identidad y la voluntad polesa».

Lapuerta dice no comprender «esta insistencia del regidor con los pitufos, pero lo que sí tenemos que reconocerle es que lo de karateca le viene como anillo al dedo, pues es la metáfora perfecta de cómo arregla nuestro alcalde sus problemas y desavenencias con los vecinos del concejo: a base de golpes, insultos y con condenas judiciales de por medio».

La campaña

«No a la Pitufa Karateca. Sí a los Güevos Pintos». Este es el lema con el que el PP presenta el formulario para la recogida de firmas en La Pola. El texto a firmar reza de la siguiente manera: «Los abajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la instalación de esa figura por carecer de vínculo con la identidad y cultura polesas. Solicitamos al regidor que, en su lugar, se coloque uno o varios Güevos Pintos, símbolo de una de nuestras fiestas más queridas, orgullo de La Pola y reflejo de nuestra historia, tradición y cultura». Ya han sido más de 700 los apoyos recibidos.

Se espera que sean muchas más firmas, porque las contabilizadas hasta ahora se corresponden con las recogidas en la mesa colocada dos martes por la mañana –día de mercado– junto a la plaza cubierta. El Partido Popular tiene solicitado el permiso para instalar ese puesto otros dos martes.

Y se esperan muchas firmas más de los vecinos: «Hay formularios repartidos por todas las tiendas y locales hosteleros de la villa y contabilizaremos, al acabar la campaña, todos los apoyos logrados».