Récord de Cáritas Koopera recoge dos millones de ropa en su centro de Lugones

Diez años de actividad de Cáritas Koopera en Asturias para la recuperación de ropa y sigue haciendo falta jornadas de concienciación. Lo destacaba este ... viernes Myrian Gozalo, coordinadora de economía solidaria de la entidad, que fue la responsable de explicar, ante el público en la jornada de puertas abiertas de las instalaciones de Lugones, lo que allí se hace y el motivo por el que es necesario darle una segunda vida al material textil.

Ampliar Personal clasificando prendas en el centro de reciclado.

Lo primero que destacó es que crece el volumen de prendas que se recogen en los contenedores: «Este año llegamos a los dos millones de kilos». ¿El motivo? «Este incremento es un reflejo del consumo que tenemos; compramos más y más prendas de baja calidad, por eso hay una mayor rotación en nuestros armarios», apuntó.

Las instalaciones, que se encuentran en el polígono Sia-Copper, a pesar de haber sido ampliadas, no son capaces de tratar todo el volumen que se recoge en los contenedores repartidos en 32 municipios. Por eso, mucho material se traslada a otro centro que se encuentra en la localidad vizcaína de Munguía. «Aquí podemos con un 15% del total», explicó Gozalo.

Ampliar Myrian Gozalo. A. F. G.

¿Qué salida se le da a esta ropa? Principalmente, se comercializa en las cuatro tiendas que posee la entidad: dos en Gijón, una en Oviedo y otra en Avilés. «Hay una mayor sensibilización y crece el consumo de prendas de segunda mano, sobre todo entre la población más joven». También hay entrega a personas en situación de emergencia. «Llegamos a más de 2.000». Hay 47 trabajadores en la cooperativa y más de la mitad de ellos acceden a través de contratos de inserción social; «es una parte importante de nuestro proyecto».

Desde la entidad se ofrecieron una serie de cifras de lo que supone su actividad en la economía circular: con la recogida de esas 2.000 toneladas de residuos textiles se evita, cada año, la emisión de casi 40.000 toneladas de dióxido de carbono y el consumo de 5,5 millones de metros cúbicos de agua. A través de las cuatro tiendas se venden casi medio millón de prendas reutilizadas al año; y es que son más de 140.000 los usuarios que acuden anualmente. Hay casi 40.000 socios del Club Koopera.

Ampliar Contenedores para la recogida de ropa usada. A. F. G.

A esta jornada de puertas abiertas acudió el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez. Durante su intervención puso en valor la labor del proyecto. «Desde el Ayuntamiento llevamos años trabajando por un modelo de municipio más sostenible. Desde 2015, hemos implementado medidas encaminadas a lograr un Siero Verde, un concejo respetuoso con nuestro entorno y comprometido con el reciclaje. En proyectos como Cáritas Koopera encontramos aliados fundamentales». Destacó que las prendas pueden, de este modo, «tener una segunda vida, evitando residuos y fomentando un consumo más responsable».