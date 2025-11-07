El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jaulas llenas de residuos textiles listos para ser tratados en el centro sierense. A. F. G.
Economía circular en Siero

Récord de Cáritas Koopera recoge dos millones de ropa en su centro de Lugones

«Este incremento es un reflejo del consumo; compramos más y más prendas de baja calidad, por eso hay una mayor rotación»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:49

Diez años de actividad de Cáritas Koopera en Asturias para la recuperación de ropa y sigue haciendo falta jornadas de concienciación. Lo destacaba este ... viernes Myrian Gozalo, coordinadora de economía solidaria de la entidad, que fue la responsable de explicar, ante el público en la jornada de puertas abiertas de las instalaciones de Lugones, lo que allí se hace y el motivo por el que es necesario darle una segunda vida al material textil.

