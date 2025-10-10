Remedios García, nueva Llanerense del Año

Remedios García, 'Fifi', es la nueva Llanerense del Año, tras acordarlo así el jurado este viernes en el restaurante La Campana de Pruvia. Un galardón ... que concede la Asociación Gorfolí Santufirme.

La entrega del premio tendrá lugar en un acto el próximo viernes 14 de noviembre a las 20.30 horas en La Campana de Pruvia, Llanera. Las invitaciones se podrán adquirir en el restaurante La Campana en Pruvia, En la cafetería Plaza de Posada y en la cafetería Crisol de Lugo de Llanera hasta el 11 de noviembre.

Nacida en El Cenizal, Arlós, hace 84 años, lleva décadas vinculada a la actividad cultural de Llanera, a través de la Asociación Cultural La Madreña, entidad con 50 años de existencia. Como presidenta, ha impulsado proyectos que abarcan desde la danza y la música tradicional, hasta la creación de la Banda de Gaitas y la organización de festivales de carácter nacional e internacional. Su liderazgo fue especialmente visible durante la conmemoración del 50 aniversario de La Madreña en este año 2025, donde coordinó las actividades, encuentros culturales y un programa de actuaciones que dieron gran proyección al concejo.

Fuera de La Madreña, también ha contribuido a la vida cultural del concejo, fomentando la participación de jóvenes con adultos y más mayores en experiencias ligadas a la danza tradicional. Ha promovido intercambios con otras asociaciones de fuera de Asturias y colaboró durante muchos años como cocinera en los campamentos juveniles de Llanera.