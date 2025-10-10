El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Remedios García. E. C.

Remedios García, nueva Llanerense del Año

Tiene 84 años y se ha destacado en el ámbito cultural al frente de la asociación La Madreña

S. G. A.

Llanera

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:40

Remedios García, 'Fifi', es la nueva Llanerense del Año, tras acordarlo así el jurado este viernes en el restaurante La Campana de Pruvia. Un galardón ... que concede la Asociación Gorfolí Santufirme.

