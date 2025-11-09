El río Zalandrón en Posada de Llanera luce más limpio gracias a los vecinos Una decena de personas sacó del entorno fluvial, a su paso por la localidad, todo tipo de plásticos y envases

Durante toda la mañana más de una decena de personas se afanaron en limpiar las márgenes y el cauce del río en Posada de Llanera

Marta Varela Posada de Llanera Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:50

La educación y concienciación medioambiental se ha convertido en uno de los pilares que más ha reforzado el IES Llanera, ubicado en la localidad de Posada. Alumnos y profesores están implicados, en impulsar proyectos que traspasan el huerto escolar. Así, mensualmente realizan análisis de la calidad de agua de los ríos, trabajan la gestión de residuos... Y también se imparten talleres de ciencia aplicada.

Por ello no es extraño que hayan recurrido al Ayuntamiento para que a través de Cogersa pudiesen realizar una limpieza en el entorno del río. La cita era este domingo, y aunque no acudieron todas las personas que se esperaba, en torno a una docena de alumnos, padres y personal externo al centro se afanaron en cambiar la imagen del río Zalandrón, cuyas márgenes son uno de los paseos y zonas más concurridas de la localidad. Además, este es uno de lo ríos que forma parte de un proyecto escolar que analiza cada mes la calidad de sus aguas: mantenerlo limpia es una prioridad para el IES Llanera. Así lo explicaba su directora, Sonia García: «Hemos adoptado una parte de este río desde hace unos años y pretendemos mantenerlo limpio porque es una aparte de la vida de Llanera».

Una acción que además persigue «involucrar a los alumnos en las tareas medioambientales, que sean conscientes de la suciedad que hay y que participen en su retirada». Junto a los estudiantes participaron algunos padres y vecinos de la localidad, ya que la actividad estaba abierta a todos. Y es que parte de esta actividad se realizó gracias a una iniciativa ciudadana que trasladaron al centro la necesidad de limpiar este río en su zona urbana. Algunas ya habían participado en una actividad similar que se realizó en 2015 y 2016, cuando se organizó una sextaferia, y creían que ya era hora de volver a limpiarlo.

Los plásticos de todo tipo, envases de bebida y latas han sido los principales materiales que se recogieron tanto de las márgenes del Zalandrón como de sus aguas. Todo el material recogido es gestionado por Cogersa.

Además, la caravana itinerante de la Semana Europea de la Prevención de Residuos llegó a su última parada en Las Regueras, tras pasar durante tres semanas por más de quince concejos asturianos.

