Uno de los bloques en Florencio Rodríguez, de La Pola, donde robaron un domingo al mediodía. A. F. G.

Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»

Aprovechan la ausencia temporal de las víctimas, a plena luz del día y sin llamar la atención, mientras un 'aguador' vigila por si regresan

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:58

Son ya varios los robos exprés que se han producido en las últimas dos semanas en viviendas en pleno centro urbano de Pola de Siero ... y en Noreña; y siempre con el mismo 'modus operandi'. Controlan el piso o el chalé que se quiere asaltar y se aprovechan de una ausencia de los moradores –ya sea para ir a trabajar, hacer la compra o, incluso, tomar un café– para acceder y robar lo de más valor –como joyas o dinero en efectivo– en pocos minutos y salir de la zona sin llamar la atención. Es por eso que la sorpresa de las víctimas cuando regresan es máxima.

