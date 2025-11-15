Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»

Son ya varios los robos exprés que se han producido en las últimas dos semanas en viviendas en pleno centro urbano de Pola de Siero ... y en Noreña; y siempre con el mismo 'modus operandi'. Controlan el piso o el chalé que se quiere asaltar y se aprovechan de una ausencia de los moradores –ya sea para ir a trabajar, hacer la compra o, incluso, tomar un café– para acceder y robar lo de más valor –como joyas o dinero en efectivo– en pocos minutos y salir de la zona sin llamar la atención. Es por eso que la sorpresa de las víctimas cuando regresan es máxima.

«Me han desvalijado en pocos minutos». Es lo que señalaban las víctimas de uno de los últimos asaltos, producido en la calle Florencio Rodríguez de La Pola. En este caso, fue el pasado domingo cuando los moradores salieron al mediodía a disfrutar la jornada de descanso, a tomar un café en un local hostelero cercano. El bloque estaba ya siendo controlado por los ladrones. Nada más salieron los vecinos, uno o más miembros de este grupo delictivo accedieron al edificio. Revientan la cerradura con tornillos y un taladro. «Da igual que sea una puerta de seguridad, pueden con ella». Otro –el 'aguador'– queda en el exterior y avisa en caso de que pase una patrulla policial o de que regresen los inquilinos. Así, se calcula que en media hora se han ido con el botín que les interesa, poco voluminoso, fácil de guardar y con salida rápida en el mercado negro, como es el caso de las joyas. Una de las víctimas de un chalé adosado de Noreña, en las inmediaciones de la calle Traspalacio, se quedó aliviado porque había objetos en la vivienda de mucho valor, «que no tocaron porque llamarían mucho la atención».

Este caso de la villa condal fue el pasado miércoles sobre las seis de la tarde. En esa zona se contabilizan ya tres asaltos de este tipo en la misma semana. En La Pola se suman más casos en diferentes lugares de la villa, como en Ildefonso Sánchez del Río o en Valeriano León. Incluso algún vecino se cruzó con alguno de ellos que ya salía del bloque. «No piensas que salen de robar, tienen apariencia normal; y si te los encuentras, casi que es mejor no enfrentarse a ellos porque a saber de lo que son capaces de hacer para escapar y no ser cogidos».

Medidas de protección

Son ya muchos los vecinos de ambas poblaciones que han optado por aplicar medidas preventivas ante este tipo de robos. Se colocan placas metálicas donde están las cerraduras en las puertas para que los delincuentes tarden más en reventarlas. Lo que hace que dejen de ser objetivos.

Este diario se ha puesto en contacto con la Policía Nacional, que asegura que, como en todo hecho delictivo que se produce, se abre una investigación para esclarecer los hechos. No obstante, también se afirma que no hay motivos para la alarma entre los vecinos. Suelen ser delitos cíclicos que se cometen por temporadas en una zona concreta por grupos criminales que son itinerantes y que actúan en ciertas zonas por un periodo de tiempo para, después, desplazarse a otro lugar.