El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Siero, Ángel García, junto a Fernando Hernández y Daniel Castillo, en el centro escalada de Las rozas, Madrid P. G.
Centro de escalada de Sputnik Climbing

El rocódromo de Lugones «llegará a picos de 1.000 usuarios»

El centro de escalada de Sputnik Climbing cubrirá las tres modalidades olímpicas de seguridad, velocidad y búlder, con muros de escalada de hasta 20 metros de altura

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El centro de escalada de Sputnik Climbing, en Lugones, promete ser el nuevo «líder del norte» en este deporte. Será semejante a las instalaciones ... de Las Rozas, en Madrid, y dispondrá de un rocódromo en el que se podrán practicar las tres modalidades olímpicas de escalada, una premisa que tanto la empresa como el alcalde, Ángel García, 'Cepi', esperan que haga un efecto llamada para deportistas de élite, además de añadir ocio al concejo. El regidor de Siero acudió este sábado al rocódromo madrileño donde el responsable de la empresa, Fernando Hernández, y Daniel Castillo, del departamento de marketing, le realizaron un tour por las instalaciones. El proyecto para Lugones, explicó García, «será exactamente igual en cuanto a disciplinas, sólo un poco más pequeño, con un aforo de entre 500 y 600 usuarios». Aunque Hernández pronosticó que se pueden llegar «a picos de 1.000 usuarios», dependiendo de la época.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  3. 3 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  4. 4 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  5. 5 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  8. 8 Gijón ilumina su Navidad más brillante
  9. 9 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  10. 10 Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El rocódromo de Lugones «llegará a picos de 1.000 usuarios»

El rocódromo de Lugones «llegará a picos de 1.000 usuarios»