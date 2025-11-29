El rocódromo de Lugones «llegará a picos de 1.000 usuarios»

El centro de escalada de Sputnik Climbing, en Lugones, promete ser el nuevo «líder del norte» en este deporte. Será semejante a las instalaciones ... de Las Rozas, en Madrid, y dispondrá de un rocódromo en el que se podrán practicar las tres modalidades olímpicas de escalada, una premisa que tanto la empresa como el alcalde, Ángel García, 'Cepi', esperan que haga un efecto llamada para deportistas de élite, además de añadir ocio al concejo. El regidor de Siero acudió este sábado al rocódromo madrileño donde el responsable de la empresa, Fernando Hernández, y Daniel Castillo, del departamento de marketing, le realizaron un tour por las instalaciones. El proyecto para Lugones, explicó García, «será exactamente igual en cuanto a disciplinas, sólo un poco más pequeño, con un aforo de entre 500 y 600 usuarios». Aunque Hernández pronosticó que se pueden llegar «a picos de 1.000 usuarios», dependiendo de la época.

El centro de escalada de Lugones será el séptimo que la empresa tiene en el país, aunque este contará con muros de hasta 20 metros de altura para la escalada de dificultad, también de 17,5 metros para los de velocidad (con recorridos de 15 de metros de altura y temporizadores) y de subida en bloque o búlder, de 4,5 metros de altura, una modalidad en la que la seguridad se encuentra en la colchoneta y el escalador sube sin cuerda. Los recorridos, recordó Hernández, «son los homologados y estandarizados, son los mismos en todo el mundo». Se añadirá también uno exterior, también de dificultad, el más habitual entre el público y con una semicubierta para el mal tiempo.

Lo característico de estos espacios, precisó, es que «crean comunidad»; contrario a la fama de este deporte, «no es tan difícil, son espacios integradores, aquí puede empezar adultos y niños en su primer día, pero también pueden entrenar campeones de la federación». Así que se consigue que «el deporte llegue al público» pero, al mismo tiempo, atraer al profesional.

Y es que las instalaciones de Lugones contarán con todo lo necesario para empezar en la escalada y, al mismo tiempo, especializarse, de ahí el buen pronóstico en cuanto a asistencia. Para la práctica, habrá una sala especial dedicada al entrenamiento, con diferentes tipos de escalada en búlder según los estándares de la federación, permitiendo el desarrollo del deportista en un entorno seguro y la guía necesaria para avanzar en el caso de que se esté aprendiendo. Se fijarán recorridos en base a eso y se podrán realizar entrenamientos de complejidad, dependiendo de las necesidades de cada deportista; eso es lo que hará único el centro de Lugones en el norte. «Al abrigo de estos nuevos espacios nace nuevos deportistas de alto rendimiento, nuevos profesionales», destacó Hernández, sin contar la afición popular y a la larga, desde niños a adultos..

Por otro lado, se pueden conseguir desplazamientos hasta Siero o Asturias, como alguno de los casos con deportistas de élite como Izíar Martínez, campeona de España cuatro veces en la modalidad de dificultad, que encontró en el centro de Las Rozas lo que no tenía en Valladolid y pronostica en Lugones un buen futuro. «En Asturias son súper montañeros y cuando llueve no se puede, pero se podrá ir al rocódromo y escalar. Será algo importante para los deportistas asturianos, tienen motivación, pero no tenían las instalaciones», dijo.

«Cuando se ponga un muro en Lugones, empezará a acercarse la gente, sin duda», añadió el deportista madrileño Miguel Gómez, escalador experto en velocidad, con el segundo tiempo más rápido del país y competidor en las Copas de España. «Estoy seguro de que en Asturias se puede sacar una cantera muy potente y en seguida meterse en el panorama nacional», dijo. Puso como ejemplo el cambio en Galicia, «desde que pusieron muros llegaron más gallegos a los podios».

Alternativa al turismo

El alcalde destacó la ilusión por este proyecto, que ya se está construyendo en la parcela de la zona de El Castro desde hace dos semanas y que ofrecerá «una alternativa al turismo cuando las condiciones climatológicas no sean muy buenas», condiciones interesantes no sólo para Siero, sino para el resto de Asturias.

La premisa del «movimiento de gente» es otro plus gracias a la fama de un deporte que «está pegando fuerte, no sólo entre deportistas, sino entre los jóvenes», además de ser una actividad para «hacer en familia» pero que también se complementa con «la oferta que se ofrece desde el patronato deportivo».

La parcela municipal en la que se han iniciado las obras se ha cedido en alquiler durante 30 años, momento en el que el centro pasará a ser titularidad del Ayuntamiento. Los trabajos tienen un periodo de duración de nueve meses y la intención es que pueda abrir al público en verano.