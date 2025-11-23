Una rotonda en la N-634 en Siero facilitará el tráfico en el cruce de Buenavista a Noreña

Se trata de una de las novedades que se incluyen en el plan del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) para «humanizar» todo el ... trazado de la carretera nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles, pasando por El Berrón. Así, se determina que se quiere habilitar una nueva rotonda en esta calzada en el cruce con la avenida de Buenavista hacia Noreña. En la actualidad, se trata de un paso en el que se ha visto incrementado el volumen de tráfico, ya que también se conecta con la carretera de Tiñana hacia la autovía de la AS-17 que conecta con Langreo.

No obstante, la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, si bien considera esta glorieta un avance, «ya que es algo que solicitamos desde el equipo de gobierno», también reclama otra en el mismo tramo, pero para conectar con el polígono industrial de la Barreda. «Lo hemos pedido ya hace mucho tiempo, y es necesario para dar salida a esta área empresarial a la altura de un centro gerontológico que hay junto a la carretera nacional», afirmó la regidora.

En general, el objetivo de la transformación es convertir esta calzada en una vía prácticamente urbana en la que la circulación de vehículos a motor estará limitada a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Tal y como avanzó EL COMERCIO, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el anuncio para «aprobar el expediente de información pública y, de forma definitiva, el proyecto denominado Acondicionamiento de la carretera nacional 634 en Siero».

En el documento se fijan varios criterios a tener en cuenta en el diseño de la urbanización; destaca que «el proyecto de construcción deberá adaptarse, donde sea posible, a las especificaciones de la guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista».

La guía incluye recomendaciones sobre el ancho de las vías ciclistas, su integración en el entorno, separación del tráfico motorizado, condiciones de iluminación y señalización, y otros aspectos relevantes para el diseño de infraestructuras ciclistas.

Su objetivo es asegurar que la infraestructura sea segura para los usuarios y no sacrifique el espacio destinado a los peatones. Todas estas medidas dependen de las dimensiones disponibles en cada tramo de la calzada, por lo que se pueden aplicar distintas soluciones en cada caso.

En el anuncio del BOE, en concreto con este proyecto, se establece que hay que «dar continuidad al carril bici en las distintas glorietas, retranqueando el paso ciclista respecto de la calzada a fin de facilitar la visibilidad de la parte diferenciada para ciclistas respecto la de vehículos a motor, mejorar la fluidez del tráfico, así como las condiciones de seguridad vial».

El ministerio también tiene en cuenta a otros usuarios de la calzada, como «los peregrinos que recorren el Camino de Santiago», por lo que ordena incluir las medidas necesarias para proteger el paso de peregrinos durante la duración de las obras e incluir la reposición y el refuerzo de la señalización de la ruta jacobea acorde con la toponimia oficial.

Proximidad al tren

En el ámbito más administrativo, se deberán reflejar en el proyecto de construcción los tramos que serán cedidos al Ayuntamiento de Siero y al de Noreña. Se incluirán los acuerdos de Pleno, así como los planos de titularidades de la situación actual y la futura para evitar conflictos.

Por último, se establece que hay que tener en cuenta las prescripciones técnicas indicadas por la afección de la obra a los servicios propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), una vez estas sean comunicadas. También se señala el presupuesto estimado: 4,8 millones de euros. Esta obra iba a contar con financiación europea que perdió.