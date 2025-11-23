El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
Cruce de la carretera nacional 635 con la que da acceso a Noreña por la avenida de Buenavista, y a Hevia y Tiñana A. F. G.

Una rotonda en la N-634 en Siero facilitará el tráfico en el cruce de Buenavista a Noreña

La alcaldesa de Noreña reclama una glorieta más en este tramo para dar otra salida al polígono industrial de la Barreda

Alejandro Fuente

Pola de Siero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:32

Se trata de una de las novedades que se incluyen en el plan del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) para «humanizar» todo el ... trazado de la carretera nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles, pasando por El Berrón. Así, se determina que se quiere habilitar una nueva rotonda en esta calzada en el cruce con la avenida de Buenavista hacia Noreña. En la actualidad, se trata de un paso en el que se ha visto incrementado el volumen de tráfico, ya que también se conecta con la carretera de Tiñana hacia la autovía de la AS-17 que conecta con Langreo.

