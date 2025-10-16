El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada del Maijeco, en una imagen de archivo. E. C.

El mítico Maijeco de Grado vuelve a brillar una última tarde

La sala de fiestas recibe un homenaje en la Casa de Cultura de la villa moscona, con una fiesta temática posterior

Carlos G. Fernández

Grado

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:58

Comenta

Durante una época, el Maijeco lo fue todo. Y no solo en Grado: autobuses llenos de jóvenes aparecían desde otros puntos de Asturias para ... llenar la sala de fiestas, especialmente los domingos. El habla popular dice que del Maijeco salieron cientos de matrimonios, porque ahí no se iba a beber ni a disfrutar de la música. A lo que se iba es a cortejar. Este viernes 17 volverá a brillar, al menos en espíritu.

