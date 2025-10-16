El mítico Maijeco de Grado vuelve a brillar una última tarde

Durante una época, el Maijeco lo fue todo. Y no solo en Grado: autobuses llenos de jóvenes aparecían desde otros puntos de Asturias para ... llenar la sala de fiestas, especialmente los domingos. El habla popular dice que del Maijeco salieron cientos de matrimonios, porque ahí no se iba a beber ni a disfrutar de la música. A lo que se iba es a cortejar. Este viernes 17 volverá a brillar, al menos en espíritu.

Un podcast independiente, llevado a cabo por los periodistas Paula Carrelo y Carlos G. Fernández, volvió a poner esta historia en el mapa el año pasado. Con él ganaron un concurso de podcast de la RTPA. En el documental de 40 minutos, entrevistaron a historiadores, sociólogos, jóvenes y parejas que vivieron el Maijeco para dar una completa perspectiva, aunque sea a base de recuerdos, del fenómeno. A partir de ahí, se reflexiona sobre la aparente facilidad del ligoteo en la época, sobre la nostalgia, la dureza de esos años y la esperanza de los siguientes, pues la sala estuvo abierta toda la segunda mitad del siglo XX. Pero también llega a hablar con multitud de jóvenes de ahora, cuando parece también que ligar es muy sencillo, pero no lo es tanto en el fondo. Cada época con lo suyo en un diálogo intergeneracional.

Todos estos temas alrededor del Maijeco serán tratados de forma amena este viernes en la Casa de Cultura de Grado, con presencia de los dos periodistas, el cronista de la villa y algunos invitados especiales, a las siete de la tarde, y con esperada participación del público, vecinos y vecinas que con total seguridad pisaron la sala y se echaron unos bailes. Justo después, honrando el espíritu del lugar, habrá una fiesta temática —para la que se invita a vestir como en la época— en Casa Pepe'l Bueno.