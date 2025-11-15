El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Ánxel Montenegro presenta la mesa del coloquio con Pilar Domínguez, Valentín Fuente, Rufo Malcorne y Juanjo Domínguez, 'Guaracha'. A. F. G.

Les sampedraes, «un patrimonio cultural de Pola de Siero que hay que defender»

Amigos del Roble organiza un coloquio con un recorrido por su historia, con anécdotas y hasta cantando algunas coplillas en el Palacio de Santa Cruz

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

No había roble plantado en plena plaza de Les Campes de Pola de Siero; pero sí que hubo sampedraes, esas coplillas improvisadas hechas ... con humor –a veces pícaras– que versan, normalmente, sobre la actualidad municipal. Fue una actividad programada por la Asociación Amigos del Roble para salvaguardar esa cultura oral tradicional que en la villa es muy importante. Hubo un coloquio presentado por Valentín Fuente, folclorista y presidente de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), en el que participaron la responsable de la agrupación de Amas de casa, Pilar Domínguez; su hermano, el cronista oficial del concejo, Juanjo 'Guaracha', y el conocedor de estas tradiciones Rufo Malcorne. Fue un encuentro en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, este sábado al mediodía, en el que se comenzó analizando los orígenes de estos cánticos y se acabó cantando, haciendo partícipe al público, que disfrutó de lo ameno del encuentro.

